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親弟疑捲入共諜案 郭書瑤嚇到、不跟他說話

記者楊起鳳／綜合報導
郭書瑤說弟弟傳訊息給她「讓妳擔心了」。（記者沈昱嘉／攝影）
郭書瑤說弟弟傳訊息給她「讓妳擔心了」。（記者沈昱嘉／攝影）

郭書瑤弟弟疑似捲入扯鈴教練魯紀賢涉嫌共諜案，她在出席大稻埕眼鏡活動時被問到此事坦言：「我也嚇到了」！

親弟發生事情後郭書瑤照原定計畫出席活動，她受訪時說：「我其實被嚇到，就像之前的聲明，他真的有被調查，現在也回家了，之後如果有需要會全力配合。」她日前才從新加坡拍戲回來，一返台就收到這個消息，但因為她還有點情緒，目前不想跟弟弟說話，倒是弟弟已經有傳訊息給她說「對不起，讓妳擔心了」。

她表示自己一個人住，和弟弟這陣子都沒見到面，由媽媽和妹妹處理。她說弟弟是不小心被捲入，目前還不知道能做甚麼，直說：「姊姊好難當！」她弟弟從小學就開始學扯鈴，之後都在國小教扯鈴當教練，個性很單純，是否因為缺錢才捲入？郭書瑤苦笑：「我真的不清楚，能回應的都回應了！」她看淡說人生就是這樣，會碰到各種事情，但感覺媽媽比她還堅強，然後對著麥克風喊：「我們家的女人都會堅強的。」

據檢調獲報，自去年4月起，魯姓扯鈴教練透過退役士官兵接觸、拉攏、吸收先前服役過的相關軍事單位士官兵，進而發展組織，伺機刺探、蒐集軍事情報。台北地檢署昨依涉犯國家安全法指揮調查局搜索、約談，其中一名獲20萬元交保的共犯郭伯廷，就是郭書瑤的弟弟。

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