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徐乃麟難忍鹹豬手汙衊 挖30年前影像找證據

記者李姿瑩／綜合報導
徐乃麟樂觀看待黃子佼復出。（圖：艾迪昇提供）
徐乃麟樂觀看待黃子佼復出。（圖：艾迪昇提供）

徐乃麟日前為生髮產品宣傳，提到先前遭影射曾伸鹹豬手性騷擾，他難忍清白遭汙衊，第一時間直奔華視把30多年前的節目「頑皮家族」存檔調出來看個清楚，確認沒有拍攝泡溫泉的內容，大夥只有浮潛，直接還原真相。

因為爆料文中提到加害者是「一線大牌主持人、姓徐」，徐乃麟不停被網友點名，導致百口莫辯。他直說這輩子只有30多年前去過綠島一次，當時是跟陶晶瑩一起去錄「頑皮家族」，是他人生中主持的第2個外景節目。

如今有資料影像佐證，當時參與的工作人員也都是人證。徐乃麟清楚地描述出當時錄影的環節，連陶晶瑩的造型他都能分享，相信整件事情清者自清，「現在紛擾很多，我覺得就讓時間沉澱，該走法律程序就走法律程序。」

徐乃麟向來以「不惹事也不怕事」為處事原則，面對外界攻擊沒在怕。他最難忍清白受損，所以先前被指控假賣屋真詐財，他也馬上蒐證提告。如今官司告一段落也還他公道，徐乃麟表示之後會適時公開真相，「讓所有媒體大眾知道這些人有多壞，知道我徐乃麟不是壞蛋。」

至於黃子佼的萬字貼文，徐乃麟沒能細看，但他鼓勵黃子佼勇敢復出，相信難關終會過去。當然如果黃子佼需要生髮產品加持，他也願意大方送。

黃子佼 性騷擾

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