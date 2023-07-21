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黃子佼自稱3.0重生 萬言書宣告復出？ 網友評論兩極

​​娛樂新聞組／綜合報導​
黃子佼發表長文，被解讀疑似是宣告回歸，引發爭議。（本報資料照片）
黃子佼發表長文，被解讀疑似是宣告回歸，引發爭議。（本報資料照片）

台灣男星黃子佼捲#MeToo風暴當天輕生，事隔一個月，選在妻子孟耿如生日前一晚，寫下2萬餘字懺言書，文中從自殘、急救、道歉，剖白內心底層想法，卻引發演藝圈、網友兩極看法，雖湧入許多支持鼓勵聲音，但也有一半人看到他文中埋了復出哏、受害者至今沒得到真誠道歉，批判、謾罵力度不亞於加油聲。在這過程中著力最深的恩師張小燕，則是做了簡短的回應。

綜合媒體報導，黃子佼的長文，提到黃子佼3.0的再生，而這過程中除了愛妻孟耿如的堅強扛起外，恩師張小燕也不斷陪伴、思考對策，以及照顧團隊的生計，被問及黃子佼是否復出，張小燕簡短回覆：「沒有原諒，沒有能力，沒有準備，更何況沒有工作！謝謝關心。」

而黃子佼的聲明一出，各界反應不一，伊林副董陳婉若暖心加油：「佼哥你不是一個人，你有一個圈，你有耿如和玉米溫暖的小圈！還有所有留言朋友的大圈圈！」作家田定豐表示：「所有的發生是為了讓我們更深入內在看見陰影也看見愛的本質」。網紅陳沂則表示，底下留言還一堆加油，在加什麼？加油佼哥繼續顧左右而言他情勒社會大眾喔？」

萬言書其實把這個月以來發生在他身上的事交代極為仔細，上月19日萬念俱灰時他進行了「消滅黃子佼的動作」，被妻子孟耿如猶如心電感應般匆忙離開會議，趕回家撞擊木門把他從鬼門關救回來。這個月來，他關在家中休養，曾想放棄一切，他跟孟耿如說，對於手上握有的，遣散吧、變賣吧、退出吧，妻子只是聆聽、沒有執行，而師父張小燕知道他對工作有多在乎，用繼續照顧團隊生計的方式，喚回他的責任感。

黃子佼

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