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好友是性騷加害者 隋棠：恐慌症快發作了

記者陳慧貞／綜合報導
隋棠提到性騷議題，情緒崩潰。（記者陳慧貞／攝影）
隋棠提到性騷議題，情緒崩潰。（記者陳慧貞／攝影）

台灣女星隋棠日前出席時尚品牌活動，她長期關注兒少性侵議題，還參加「蝴蝶朵朵」兒少性侵害防治種籽講師培訓，但碰到近期演藝圈性騷事件連環爆，當事人還是自己熟悉的藝人朋友，她心情極度複雜、沉重，受訪過程數度難受到幾乎喘不過氣，覺得「恐慌症要發作了」，甚至一度難過到淚崩。

提起黃子佼、宥勝捲入性騷事件，隋棠坦言，這些都是合作過且熟悉的藝人，對她而言就像親近的朋友、家庭成員，在出席活動前，她雖早有準備會被問到此題，然而真正到了現場，話到嘴邊卻依然難受到無法言語，她說：「這些人都是熟悉的人，我不會落井下石，但也講不出好話。」認為在受害者未說出「原諒」之前，任何一位旁觀者對當事人說一句「加油」或稍微正向的話，對受害者卻是加重的傷害，「只有他們（受害者）有立場說原諒。」

隋棠剛帶著孩子們到夏威夷度假返台，看完黃子佼2萬字的心路歷程後，「我覺得佼哥在整理自己的思緒」，心情更複雜，最心疼的還是一路陪伴黃子佼的孟耿如；對於受害者經過10年、20年才鼓起勇氣說出口，有網友留言質疑時間隔太久，隋棠聞言一度情緒崩潰，難過到低頭淚崩，好不容易整理好情緒，才道：「創傷復原的第一步就是要能『說』」，能引發廣泛討論才是讓社會進步的契機。

隋棠 黃子佼 性侵

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