安以軒爆離婚？ 好姐妹夏于喬：沒聽說

安以軒(左)與夏于喬感情好。(取材自臉書)

台灣女星安以軒老公陳榮煉涉及非法賭博、洗錢，一審判決14年有期徒刑，她雖持續神隱，但不時被爆復出或是離婚消息。好姐妹夏于喬日前出席活動，被問到安以軒近況，表示一直有跟對方聯絡，對於外傳安以軒正辦理離婚，直呼：「沒有吧！我沒有聽說。」至於安以軒是否已從澳門 回到台灣？夏于喬沒有正面回答，只說：「她帶著孩子很努力生活。」但是並不清楚安以軒是否可能復出，「我沒有去了解這些。」

「舊愛」吳慷仁之前被影射是「約砲、劈腿慣犯W男星」，夏于喬被問到此事，尷尬表示：「我沒有很認真去看這個新聞，不方便發表任何意見。」不過形容對方是「很好的演員，工作、生活都很認真。」並澄清兩人分手時，自己並未被劈腿。

攝影師周宜賢被控拍攝電影「阿嬤的夢中情人」時，對實習生趁機性侵 ，夏于喬喚他「阿賢」，透露有合作過一部還沒上檔的作品，「圈內很多人都跟他合作過啊，他拍太多戲了。」但不過不清楚對方捲入#MeToo事件細節。

夏于喬出席公益活動。（記者沈昱嘉／攝影）

夏于喬並表示，若拍攝時突然被加親密戲，一定會再三確認是否是劇情需要，「自己態度要很堅定，如果是我做不到的事情，我也會直接講。」但夏于喬也坦言，自己新人時期一定也會不敢說出口，不過認為現在環境、觀念都已大不同，工作時大家都是平等的，沒有誰權位比較高，「即使是菜鳥， 也可以為了保護自己身體，站出來說話。」