Melody誘走房產？ 前夫悔簽離婚協議

Melody日前宣布結束和前夫吳育奇16年的婚姻。（取材自臉書）

台灣女星Melody（殷悅）無預警拋出離婚震撼新聞，結束和前夫吳育奇16年的婚姻，不過吳育奇日前委任律師赴台北地方法院民事庭遞狀，提出「離婚協議無效」，外界都好奇原因，據媒體報導，吳育奇在過程中遭誘導簽下不平等協議，拿走價值上億台幣（約322萬美元）的3棟房產，Melody經紀人王貞妮表示，「我們不再對離婚細節多做回應。」

報導指出，Melody在2006年和吳育奇閃婚，婚後她仍繼續演藝工作，也經常在節目中聊家事，看似婚姻事業兼顧，但其實跟吳育奇的爭吵卻從未停過，他的友人透露，最後的離婚協議書，是他遭到Melody誘導逼簽，指控嚴重，甚至形容她「人設崩壞」，還表示，她常在節目中說生活被婆婆牽著走，但友人提到，她跟婆婆很少見面，平時沒主動探望，連婆婆急診、生病，也一次都沒去探望過。

後來吳育奇跟律師討論，發現協議書中有許多不合理的地方，尤其財產分配不公，於是委任律師代表男方到北院提告「離婚協議無效」，但針對男方提告，Melody經紀人表示，該說的都已說過了，其他不方便再回應。

女人大律師李怡貞在臉書 發文談離婚協議，雖未指名道姓，但被認為是針對Melody前夫事件做出評論。

律師李怡貞在臉書寫下：「請舉證自己智商低看不懂中文或是被刀槍抵著不得已才簽屬離婚協議書，否則兩個證人親眼見聞離婚真意也簽名，戶政事務所登記也完成，該履行的條件就是要履行。」她還於留言區補充道：「其實現在去戶政登記的承辦人員大多都會問的很仔細，離婚有效，財產移轉無效，或許才是重點吧」。