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莊岳扮受虐兒 王淑娟讚他「戲痴狀態」

記者陳慧貞／綜合報導
莊岳(左)在「搜尋者」中的演出，令王淑娟激賞。（圖：大愛電視提供）
莊岳(左)在「搜尋者」中的演出，令王淑娟激賞。（圖：大愛電視提供）

庹宗華、莊岳、王淑娟演出大愛新戲「搜尋者」，劇中3人分飾退休老兵、智能不足受虐兒「瘦皮猴」、訪視志工，其中新生代演員莊岳扮演外表邋遢、骨瘦如柴的孩子，光是演出前特別減重，放板手在鞋子裡體驗走路不方便的姿態，全心投入演出的拚勁，令王淑娟也稱讚「已是戲痴狀態」，而庹宗華也以肯定口吻大力讚賞他「演得真好」。

王淑娟(左)讚賞莊岳的演技。（圖：大愛電視提供）
王淑娟(左)讚賞莊岳的演技。（圖：大愛電視提供）

莊岳回想該劇在基隆拍攝時總是下雨，劇情內容又很沉重，但演出過程，他卻絲毫無疲倦感，因為現場前輩在拍戲時「總是令人驚豔，私下又溫暖照顧人」；莊岳說，有一次王淑娟聽到他說對表演技巧有興趣，當場就示範聲音表情技巧給他看，庹宗華也分享一些書籍讓他參考，還說：「撐久了自然就會做老大」，以幽默的方式給予鼓勵，而在詮釋角色時，當表演方式過度誇張時，導演王重正立刻嚴肅地說：「瘦皮猴雖然傻，可是他不瘋」，一句話又是當頭棒喝，讓莊岳上了重要一課，認為每個角色都有他的樣貌，是很重要的個人特質，演員不能隨便刻板的看待。

庹宗華(右起)在「搜尋者」中面對智能不足兒(莊岳飾），對傳宗接代期望落空，一旁為...
庹宗華(右起)在「搜尋者」中面對智能不足兒(莊岳飾），對傳宗接代期望落空，一旁為扮演志工的王淑娟。（圖：大愛電視提供）

演完「搜尋者」，莊岳為該劇下的註解是「一個讓我感到驕傲的作品」，第一次看到劇本時，莊岳對訪視志工和基隆廟口的商家們，能給予「瘦皮猴」的關懷和照顧，感到相當震驚與感動，也學到「善與關懷不只是一個行動，是一個更恆常的溫柔」。

莊岳在「搜尋者」中扮演「瘦皮猴」個案，經常出入基隆夜市。（圖：大愛電視提供）
莊岳在「搜尋者」中扮演「瘦皮猴」個案，經常出入基隆夜市。（圖：大愛電視提供）

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