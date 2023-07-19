文章曾被惹怒 誓不在香港發片 愛烹飪自嘲和尚命

文章最近赴台探望親友，抽空跟許久不見的媒體碰面。（記者沈昱嘉／攝影）

以「三百六十五里路」、「古月照今塵」、「故鄉的雲」等歌走紅的資深歌手文章，相隔3年半訪台，64歲的他狀態十分不錯，透露近年全副心力投入烹飪，為其修身養性；自認好脾氣的文章，人生唯一一次發怒是在香港 ，回憶當時，他說：「我再也不會踏入香港發片！」

文章1987年獲得金鐘獎男歌星演員獎肯定，不僅有好歌喉，更有好耐性，從他準備訪問就知道，前一天他特地去士林夜市買各種顏色的上衣，回家搭配不同褲子和鞋子；為了拍照好看，他提早半小時到場自己用手機試拍，他笑說：「我很有耐心、很少發脾氣，但一發就不得了。」

他發過10多張國語專輯，原本要出一張粵語專輯，卻被罵到翻臉放棄，「粵語有9個音，不好學，當年羅文的助理、倫永亮、陳百強都來教我，當時的製作人也非常有名，我好不容易錄完了8首，有天那位製作人臉非常臭、很不耐煩，認為我發音不好，一進來就吼我『你到底有沒有練歌』，然後摔門就走，那時候我還剛得男歌手獎，我覺得受辱，氣到哭。」

文章少見地也發火了，隔天跟唱片公司說解約，「我說我從此以後不會來香港錄唱片，之後發片也盡量都不去香港宣傳了。」而當年差2首歌就完成的粵語專輯，也就此胎死腹中。

他這幾年愛上烹飪，拍成Vlog取名「單身廚房」，承認單身快50年，「從16、7歲到現在，我都沒再談過戀愛，我喜歡獨處。」他說自己大多是被拒絕的份，自嘲：「我不知道我是不是和尚命，是有一些女生倒追我，但我都不行。」已經習慣一個人生活的他，10月將在吉隆坡開唱，他對台灣有一份情，直說這裡是孕育他唱歌的地方，希望明年1月4日出道滿40周年後，可以在台灣舉辦演唱會。