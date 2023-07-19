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Selina挺孕肚浮潛 上岸沒胎動…幸好虛驚一場

娛樂新聞組／綜合報導
Selina在沖繩體驗浮潛，上岸後卻發現沒有胎動。（取材自Instagram）
Selina在沖繩體驗浮潛，上岸後卻發現沒有胎動。（取材自Instagram）

女星Selina（任家萱）與男友小徐有了愛的結晶，小倆口日前遊日本沖繩，她為實現浮潛夢想，挺著7個月大肚下水，不料起來後發現胎兒沒反應讓她慌亂，所幸只是虛驚一場。

Selina表示，她這趟旅程想圓夢浮潛，但因為懷孕，向飯店租借海上活動設備都被拒絕，她原本覺得願望應該不能實現了，不過剛好小徐友人在當地當潛水教練，一行人到附近海域浮潛。Selina描述當時一聽到可以浮潛，眼睛頓時睜大直呼「我要去」，也透露去的地方是可以直接走下去的。Selina吐露這次挺孕肚浮潛覺得會比較喘，有時會覺得沒有吸到氧氣，偶爾還會喝到海水，雖然有拉著救生圈，但還是會緊張，不過其實他們所在的地域其實是腳能踏到地面，可以直接站起來的深度，相對安全。而她描述浮潛看到的水中世界，很漂亮，直說當天真的很開心。

Selina表示，當她浮潛結束上岸，本來很開心想讓肚中「腰果」感受陽光與水中的感覺，但卻突然覺得感受不到胎動時超緊張，擔心是否褲子太緊「腰果」被勒到，還好回到飯店後感受到了胎動。Selina表示，她發現「腰果」白天比較常休息，到了晚飯後才開始運動，一直動到睡前，甚至是當她睡覺時還會運動。

女星Selina目前已懷孕7個月。（取材自Instagram）
女星Selina目前已懷孕7個月。（取材自Instagram）

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