Selina挺孕肚浮潛 上岸沒胎動…幸好虛驚一場

Selina在沖繩體驗浮潛，上岸後卻發現沒有胎動。（取材自Instagram）

女星Selina（任家萱）與男友小徐有了愛的結晶，小倆口日前遊日本 沖繩，她為實現浮潛夢想，挺著7個月大肚下水，不料起來後發現胎兒沒反應讓她慌亂，所幸只是虛驚一場。

Selina表示，她這趟旅程想圓夢浮潛，但因為懷孕，向飯店租借海上活動設備都被拒絕，她原本覺得願望應該不能實現了，不過剛好小徐友人在當地當潛水教練，一行人到附近海域浮潛。Selina描述當時一聽到可以浮潛，眼睛頓時睜大直呼「我要去」，也透露去的地方是可以直接走下去的。Selina吐露這次挺孕肚浮潛覺得會比較喘，有時會覺得沒有吸到氧氣，偶爾還會喝到海水，雖然有拉著救生圈，但還是會緊張，不過其實他們所在的地域其實是腳能踏到地面，可以直接站起來的深度，相對安全。而她描述浮潛看到的水中世界，很漂亮，直說當天真的很開心。