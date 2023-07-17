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蔡依林在陸洗白？官媒評線上演唱會：偶像也在重塑自我

記者黃雅慧／即時報導
藝人蔡依林在14日在快手進行入駐以來的首次線上演唱會直播。（取材自蔡依林官方微博）
藝人蔡依林在14日在快手進行入駐以來的首次線上演唱會直播。（取材自蔡依林官方微博）

台灣歌手蔡依林在14日晚間在中國大陸短影音平台「快手」進行入駐以來的首次線上演唱會直播引發熱議。大陸官媒「人民日報」旗下的「人民文娛」17日在微博發文評論稱，蔡依林直播多次提及「重建」，並指出「重建的同時，偶像也在重塑自我」。相較於大陸網民此前針對蔡依林政治立場的質疑與激憤，人民文娛試圖點出蔡依林的正向能量。

此前，大陸網路上傳出蔡依林因為涉嫌台獨的言論被央視點名封殺，不過該消息未得到證實。此外，有許多大陸網民認為，相較於歐陽娜娜、陳立農等藝人配合政治宣傳發聲，蔡依林在關鍵時刻未有表態，遭懷疑是否有政治立場問題。

人民文娛評論提及，2008年汶川地震，蔡依林親赴災區。在四川廣元賑災期間，送給一對受災姊妹「勇氣小熊」，為她們加油打氣。時隔15年，這對姊妹也來到首唱會現場。當年的小朋友已成為年過30歲的大人，但她們一直留著小熊，還記得當初蔡依林的鼓舞和擁抱。

蔡依林在四川廣元賑災期間，送給一對受災姊妹「勇氣小熊」，為她們加油打氣。時隔15...
蔡依林在四川廣元賑災期間，送給一對受災姊妹「勇氣小熊」，為她們加油打氣。時隔15年，這對姊妹也來到首唱會現場。（取材自蔡依林官方微博）

人民文娛指出，正如蔡依林直播中所說，「我們都在重建的過程中」。直播中的她褪去偶像光環，與粉絲一起做甜品，「翻牌」快手達人們的翻跳舞蹈視頻，連線「批改作業」引發現場爆笑。

而人民文娛也引來網友兩極議論，有些網友依舊無法接受蔡依林不明確的政治立場，但有許多網友認為應該要有正能量引導，並抵制惡意謠言。也有歌迷列舉出蔡依林曾參與兩岸公益活動等等。

綜合陸媒報導，蔡依林在快手的直播獲得歌迷支持。蔡依林在直播共演繹14首新老作品。快手數據顯示，本次直播預約人數近2000萬，直播最高同時在線人數超過695萬，直播總互動量更是高達8.1億 。快手方面指出，值得一提的是，本次直播中蔡依林全新嘗試了線上「live band」的表演形式，為觀眾帶來了特別的視聽體驗。

蔡依林將於22日在廣州舉辦巡迴演唱會，而該演唱會原本2019年開跑，但因碰上新冠疫情，在大陸取消共14場演出。

蔡依林 疫情 微博

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