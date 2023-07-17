舒淇任威尼斯評審 集滿歐洲三大影展

舒淇將擔任本屆威尼斯影展正式競賽的評審。（本報資料照片）

即將在8月底舉行的威尼斯影展，公布舒淇將和「鋼琴師和她的情人」（The Piano）編導珍康萍（Jane Campion）、「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）編導馬丁麥多納等金獎得主一起擔任正式競賽單元的評審，評審團主席是「樂來越愛你」（La La Land）奧斯卡獲獎名導達米恩查澤雷（Damien Chazelle）。

過去舒淇曾在2008年、2009年先後擔任過柏林及坎城影展 評審，加上8月就要展開的威尼斯影展，讓她成為第一位集滿歐洲三大影展評審的台灣女星。之前華人 女演員中曾有鞏俐和張曼玉 達到此成績，她們也都曾是三大影展的最佳女主角得主，舒淇雖尚無緣在歐洲三大影展封后，在受到重視、參與正式競賽評審的禮遇則已追上兩位前輩，是華人女演員中的第三位，可以稱得上「台灣之光」。

但在影展官網介紹中，柏林影展寫她台灣出生，坎城影展則列出她是台灣女星，威尼斯影展的描述卻很小心，說她是「華人」（Chinese）女星，代表作包括和侯孝賢合作的「千禧曼波」、「最好的時光」、「刺客聶隱娘」以及周星馳執導的「西遊·降魔篇」、姜文執導的「一步之遙」、烏爾善執導的「尋龍訣」，三部台灣藝術片加上三部中國票房大片，頗為耐人尋味。