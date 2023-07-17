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劉若英邀當嘉賓 陳綺貞唱到噴淚

記者林士傑／綜合報導
劉若英(右)邀來陳綺貞擔任嘉賓。（圖：相信音樂提供）
劉若英(右)邀來陳綺貞擔任嘉賓。（圖：相信音樂提供）

台灣女歌手劉若英日前在廣州連辦2場「飛行日」巡演，第2場請到陳綺貞擔任嘉賓，陳綺貞前陣子被舊愛兼前老闆鍾成虎爆料指控是雙面女神，她隨即發聲明否認反擊，彼此互槓鬧翻。當天她跟劉若英合作掀起一波高潮，演唱期間不禁哽咽噴淚，無法繼續唱下去，劉若英伸出雙手緊緊擁抱著她，象徵著永遠陪在身旁。

劉若英相當欣賞陳綺貞的創作，這回演唱會開場曲正是陳綺貞替她譜寫的作品「彼得潘」，該首歌曲提醒了劉若英，不管飛得多高、有多忙碌，仍要記得自己的夢想並勇敢的往前飛，歌曲風格正是演唱會想傳達的概念之一，劉若英說：「這段時間我很忙，忙到沒有時間私下約我的朋友，所以我直接把她約上台，因為我的演唱會是最溫暖，我們都想抱抱。」

當她帶來陳綺貞的「旅行的意義」一曲，陳綺貞便從升降台緩緩升起，兩人演出默契十足，全場歡聲雷動。她們一路相互支持，去年陳綺貞出席劉若英演出電影短片「家家」的首映會，當下邀請劉若英擔任MV導演，劉若英藉機向陳綺貞邀歌，表示：「聽過別人說希望自己是劉若英，但我好希望我是陳綺貞，她的才氣和長相怎麼能並存。」

劉若英直呼很羨慕陳綺貞內外兼具，若自己身為男生會想保護她，接著跟陳綺貞合唱「魚」，並獻出人生的第一次，拿起口風琴為她伴奏，讓陳綺貞相當感動。

劉若英(右)緊緊擁抱陳綺貞給予支持。（圖：相信音樂提供）
劉若英(右)緊緊擁抱陳綺貞給予支持。（圖：相信音樂提供）

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