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戴愛玲特別選唱「往日情」致敬天上的李玟

記者梅衍儂／綜合報導
戴愛玲為演唱會瘦身5公斤，大方展現好身材。（記者吳致碩／攝影）
戴愛玲為演唱會瘦身5公斤，大方展現好身材。（記者吳致碩／攝影）

戴愛玲「故事的故事」在台北流行音樂中心登場，特別選唱了李玟「往日情」，她感性說：「在我學生時期，我舅舅常帶我參加歌唱比賽，只要唱到她的歌，我就會得冠軍；謝謝她帶給這麼多人溫暖、正能量、笑聲以及美好的音樂，這首歌要送給天上的妳。」

戴愛玲開場以一身絲質睡衣現身，手上拿著紅色氣球，象徵著在夢境中另一個平行人生，她高唱排灣族母語為演唱會揭開序幕，接著「瑪格麗特」前奏響起，戴愛玲倏忽間穿上紅色短禮服，一連演唱「離騷」、「空港」、「閉上眼睛愛」等膾炙人口的歌曲，瞬間全場沸騰，她笑說開唱這天是非常好的日子，「跟我撞場的陳奕迅今天首場，我知道他唱好幾場！」

隨後又說：「畢竟我穿這麼辣，有看到臀部嗎？不知道媽媽在哪裡，把她眼睛遮住。」她連換5套造型，從性感的紅色短禮服到黑露腰深V長流蘇裙，展現瘦身5公斤的成果，並一連演唱「對的人」、「不想聽見的歌」、「愛了就知道」、「逃生門」、「想你的距離」。她為演唱會密集訓練2周，分享：「印象最深刻的是老師比我還騷，好幾度都激起我的勝負欲！我回到家也會對著鏡子、想著他們練舞，覺得真的不能輸給老師們！」

李玟 氣球

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