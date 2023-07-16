產後直播細數老公罪狀 MAKIYO離婚變單親媽

MAKIYO(左)和小金才結婚一年多，兩人宣告分手。（本報資料照片）

MAKIYO突然宣布和老公小金已辦妥離婚手續，兩人結束14個月的婚姻關係。MAKIYO姊姊受訪時表示，他們的摩擦確實是從月子中心開始，雙方磨合了8個月仍舊無解，因此決定和平分開。

MAKIYO去年520跟老公小金登記結婚，當時還挺著孕肚一臉甜蜜，怎知10月新成員報到後，恩愛的感情就變了調。MAKIYO產後還未足月，就開直播怒罵小金6大罪狀，包括小金逼她喝水減肥、買冰飲給她喝、在旁睡到不省人事、在月子中心抽菸還狂玩手機、把兒子抱到冷氣出風口下換尿布、半夜直接打包行李走人。

小金也很無奈，透露自己見識到MAKIYO的脾氣，但他最後決定忍讓，對於媒體的詢問一致回答：「都是我的錯，是我做得不夠好。」

但夫妻倆最根本的問題仍然沒有解決，MAKIYO聲明中提到：「與金先生結婚後，因為相處磨合以及個性不合等等…因素，決定於7月14日，正式辦理離婚手續，關於家人的扶養權與相關責任義務亦皆已協議完成。未來互相給予祝福，因不想浪費社會大眾與媒體資源在此告知。」

因為MAKIYO和小金分別都有謀生能力，雙方經濟獨立，所以沒有太多瑣碎的財產要清算。只是現在MAKIYO還住在婚後的林口新房，下禮拜開始找房子搬回台北與親友互相照應。在MAKIYO姊姊眼中，現代社會的女性早就不需要為了家庭完整而硬撐，既然個性不合，彼此當朋友也不錯。