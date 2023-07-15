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AV界「神級混血美少女」蘿拉 為台灣成人展重出江湖

記者李姿瑩／台北報導
神級混血美少女蘿拉。（圖：JVID提供）
神級混血美少女蘿拉。（圖：JVID提供）

被封為「神級混血美少女」的退役日本AV女優蘿拉，確定8月將出席「TRE台北國際成人展」，合體台灣女星鄭家純在亞洲最大寫真平台「JVID」活動舞台與粉絲相見歡，舉辦「JVIDＸ純色寫真見面會」。

「TRE台北國際成人展」相隔三年強勢回歸，主辦方特別邀請日俄混血、有著「白色妖精」、「神級混血美少女」稱號的蘿拉赴台宣傳，並與純色品牌創辦人鄭家純，聯名推出蘿拉「JVIDＸ純色寫真」，兩位絕世級女神強強聯手將一同登台舉辦見面會，自8月4日起一連三天現身亞洲最大寫真平台「JVID」活動舞台，分享大尺度寫真的拍攝過程，並與粉絲近距離互動。

蘿拉與鄭家純合體。（圖：JVID提供）
蘿拉與鄭家純合體。（圖：JVID提供）

蘿拉去年曾和台灣網紅「Molly翎熹」、現任嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」合拍影片，助攻田慎節順利當選，兩人並一起在嘉義市圓環發送500份雞排謝票，引發關注話題。這次蘿拉再與純色品牌創辦人鄭家純合作，更是讓老司機們群起鎖定活動。

鄭家純一直是話題和流量女王，自2019年開始主持網路節目「深夜保健室」，每週傳授專業的性知識，獲得廣大迴響與好評。鄭家純說，在與醫師、專業人士交流探討的過程中，她發現多數男性情緒緊繃問題其實來自夜裡無法紓發的慾望壓力，「為了舒緩廣大男性們生活工作中堆積的壓力，立志要用『純愛杯』照顧好每一位男性細微卻關鍵的需求。

「JVIDＸ純色寫真見面會」僅限額300份，幸運粉絲除了可獲得蘿拉簽名海報一張，還能與女神一同合照。「TRE台北國際成人展」將於8月4日-6日在新北市工商展覽中心舉辦。

鄭家純 日本

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