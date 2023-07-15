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外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

吃前妻醋 曹格失控後求救 經紀公司：他在療傷

記者梅衍儂​​／綜合報導​
曹格和前妻吳速玲離婚後，似乎還走不出傷痛。（本報資料照片）
曹格和前妻吳速玲離婚後，似乎還走不出傷痛。（本報資料照片）

歌手曹格和吳速玲去年11月離婚，結束14年婚姻，然而日前吳速玲的一篇PO文，卻引來曹格醋勁大發，他瘋狂留言並連發數文，甚至寫下「HELP ME」，讓人相當擔心他的精神狀況。

吳速玲在IG上分享自己的照片，好友「德翔海運」少東陳劭翔留言讚「錦緞很美」，其實他是在稱讚吳速玲身後的植物「錦緞蔓綠絨」，而這盆植物也是陳劭翔的妻子陳薇送給吳速玲的，吳速玲回覆陳劭翔「很美，你看我都硬蹲下跟他合照了」。

兩人的互動引來曹格注意，曹格先是留言說「很美喔」，然後又說「其實很普通」，並標記陳劭翔「what's up」，並問陳劭翔「為何這麼安靜都沒回應」，之後又把留言統統刪除。

不僅如此，曹格隨後在自己的版面連續發文，除了他和吳速玲的過往照片，還有全家人的，字字句句都在懷念過去，他甚至跑到陳劭翔老婆陳薇的IG留下4個愛心，不知用意為何。

不少網友留言關心曹格，擔心他是否又喝醉導致情緒低落。對此，曹格的經紀人回應：「他在療傷中，面對自己內心的傷，也在努力變成一個更好的自己，不讓大家擔心，謝謝大家的關心，公司會一直支持他的音樂事業。」

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