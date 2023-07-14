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陳盈潔卡錢關 「海海人生」唱不出

記者林孟潔、陳慧貞／綜合報導
陳盈潔因教唆偽造有價證券罪被判刑。（本報資料照片）
陳盈潔因教唆偽造有價證券罪被判刑。（本報資料照片）

台灣藝人陳盈潔（右圖，本報資料照片）以妹妹名義簽本票，向友人借款280萬元（台幣，下同，約9萬美元），更二審依教唆偽造有價證券罪改判3年2月徒刑，陳盈潔確定要入監服刑。曾經叱吒風雲的台語天后，陳盈潔當紅之際身家破數千萬，但這10年來卻屢傳財務危機，還因中風連招牌歌「海海人生」高音都飆不上去，這些年來工作也漸漸停擺直接掛蛋。

陳盈潔人生起落，曾唱紅「海海人生」、「風飛沙」等經典歌曲，年過60歲卻因欠債問題，落得晚景淒涼，身體也亮紅燈，2019年在一場表演前，突然發現自己說話口齒含糊不清，試著開嗓也驚覺失聲，但當時因已接下演出，硬著頭皮上場依然無法開口，還好當時有主持人賀一航頂替登台，還幫她向觀眾解釋，事後檢查發現是後頸血管堵塞導致中風，這些年來她也一直透過中醫針灸調養、復健，盼能調養好身體再演出。

經紀人透露，陳盈潔這些年生活深居簡出，和大姊相依為命，或許因身體狀況演出機會變少，變得不太愛說話，「每次打電話給陳姐，她總是說沒兩句話就把電話丟給大姊」，面對親友的關心，總是「老樣子、還好」，看不出心情好或不好，經紀人說：「年紀有了，就是過生活吧」。

中風 證券

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