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曾敬驊曾敬驊 1人扮4角 女裝嫵媚吸睛

記者黃保慧／綜合報導
「我的麻吉4個鬼」曝光4鬼海報，曾敬驊與蔡嘉茵在鬼羞女款海報中穿同一款女裝。（圖：甲上提供）
「我的麻吉4個鬼」曝光4鬼海報，曾敬驊與蔡嘉茵在鬼羞女款海報中穿同一款女裝。（圖：甲上提供）

曾敬驊挑大梁主演的暑假最強喜劇電影「我的麻吉4個鬼」，曝光了片中「靈魂」人物──鬼大叔、鬼婆婆、鬼羞女、鬼屁孩4款海報及前導預告，其中「地獄倒楣男」曾敬驊一人分飾男女老少4角，「神同步」模樣令人驚豔，曾敬驊更搞笑穿女裝扮嫵媚超吸睛，讓這段「比雖小更雖小的故事」更引發好奇。

曾敬驊在片中飾演善良木訥的邊緣人「阿緯」，孤兒身世又遇上老闆捲款潛逃，萬念俱灰下只想結束自己倒楣的人生，沒想到不僅死不成還被4個冤鬼纏身，衰上加衰！他找上百白飾演的「發發大師」問事，尋求化解「卡到陰」撇步，豈料獲得「他們要是滿意，自然就會離開」的答案，為了要讓4鬼安心上路，4個鬼麻吉甚至透過附阿緯的身來完成自己未了的心願，而發生一連串雞飛狗跳、哭笑不得的爆笑情節。

「我的麻吉4個鬼」海報。（圖：甲上提供）
「我的麻吉4個鬼」海報。（圖：甲上提供）
「我的麻吉4個鬼」海報。（圖：甲上提供）
「我的麻吉4個鬼」海報。（圖：甲上提供）

中共同「搞鬼」的4個鬼麻吉大有來頭，陸弈靜、蔡嘉茵、張再興都是備受金馬獎肯定的實力派演員，陸弈靜一反文藝片風格，飾演愛跳廣場舞又囉嗦的「鬼婆婆」，蔡嘉茵飾演淚腺發達又害羞的「鬼羞女」，張再興詮釋菸不離手、台味十足的「鬼大叔」，新生代童星洪君昊則飾演愛搗蛋的可愛擔當「鬼屁孩」。前導預告中最後一幕，曾敬驊要過馬路卻被4個鬼麻吉緊緊纏在身上，鬼婆婆騎在背上、鬼屁孩抱著大腿，鬼大叔和鬼羞女則是左右護法，曾敬驊一臉衰爆、動彈不得的模樣引人發噱。憶起這段拍攝過程，令蔡嘉茵和陸弈靜印象深刻，紛紛笑說：「第一次吊鋼絲在路上走，我們很像一群特技演員，不過是體能很弱的那種。」

曾敬驊表示「我的麻吉4個鬼」除了讓他在外型上有所挑戰與突破之外，主角阿緯雖然是被社會遺忘的邊緣人，卻還能保持良善之心，這是非常難得也十分吸引他的一點，片中因緣際會之下被鬼麻吉上身，要去模仿每個鬼的神態與口氣，對他而言是非常新鮮的表演嘗試。

「我的麻吉4個鬼」海報。（圖：甲上提供）
「我的麻吉4個鬼」海報。（圖：甲上提供）

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