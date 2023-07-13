停工3年陪家人 立威廉：推掉一棟房子

立威廉(右)推掉工作全心陪女兒成長。（取材自微博）

45歲男星立威廉當年以偶像劇「綠光森林」、「天國的嫁衣」等作品走紅，10幾年來他演藝重心轉往大陸發展，近幾年受疫情 影響，他返回新加坡 照顧妻女、孝順82歲高齡媽媽，為了陪伴家人，3年來在完全停工的狀態下，他一部戲也沒拍，還推掉不少代言、商演，估計至少「推掉一棟房子」。

立威廉與老婆Joyce結婚9年，育有1女Harper，他長期在大陸接戲、拍廣告，受疫情影響，突然有3年時間無法赴大陸工作，導致荷包大傷，但他往好處想，「可以多花時間陪家人，我非常珍惜這樣的機會和時間。」他表示，女兒8歲了，在孩子12歲前還會撒嬌、黏父母的年紀，他要盡可能地陪伴學習成長。

比起許多星二代念明星私立學校，立威廉選擇讓女兒唸公立的國際學校，看重的是孩子學習潛能開發與人際關係，他說，女兒的同學中有來自德國 等不同國家，對原本就有中英文能力的女兒而言，可以藉此養成廣大視野國際觀。

立威廉不拍戲的日子，在家專心陪伴女兒，每天上下學親自接送，也會參加學校家長會，但他打扮休閒沒人認出，還因接送次數頻繁，引來其他家長好奇問女兒：「爸爸是做什麼的？」令他覺得有趣，平日他也喜歡帶著全家人出國旅遊，女兒從8個月大時，他便帶著妻女搭飛機到處飛，前陣子趁女兒學校放假，還帶去馬爾地夫度假，日前又帶著全家回台探親，剛好有新加坡朋友來台旅遊，他還充當導遊陪吃，玩得不亦樂乎。