涉拍未成年裸照 黃子佼遭民眾告發列被告

黃子佼遭民眾舉發，北檢分「他」字案偵辦強吻少女及拍裸照案件。(本報資料照片)

藝人黃子佼 上個月捲入#MeToo風暴，事後的道歉影片卻爆料更多藝人吸食毒品 ，宛如核彈級自白。因有民眾事後舉發黃子佼涉嫌強制猥褻及違反毒品、兒少性剝削防制條例等罪，台北地檢署已分「他」字案將黃子佼列為被告，並指派婦幼專組檢察官偵辦。

上月19日，一名女網友在個人臉書指稱，自己10多年前、17歲那年，曾遭演藝圈某位大前輩在車上強吻，並在台中某飯店房間內被拍攝裸露上半身的照片，對方卻稱為是藝術。

事件發酵後，黃子佼先後公布3支片長2到20分鐘不等的道歉影片，承認女方指控的內容，同時加碼爆料更多知名藝人八卦，並疑似情緒失控自殘。

事後有民眾向北檢告發黃子佼涉嫌強制猥褻及為違反毒品、兒少性剝削防制條例等罪。北檢完成分案後，黃子佼也成為北檢在民運人士王丹、名嘴朱學恒、藝人NONO後，第四位遭分案偵辦的性相關犯罪被告。

此外，黃子佼在直播時意外扯出曾經跟陶晶瑩交往過，陶子為此表示：「#MeToo事件，身邊的親朋好友都不好過，對我們這個世界的崩解，我們的心情都不太好，我們接下來就要重整心情，把自己的事做好。」