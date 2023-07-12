41歲坤達體力大不如前 老婆柯佳嬿看他有胸肌驚呼連連

坤達靠健身保持體力。(圖:Adidas提供)

台灣男星坤達10日出席運動品牌活動，他於2011年曾與宥勝 合演「真愛找麻煩」，面對昔日合作夥伴淪為性騷 色狼，坤達坦言兩人最近沒有聯絡，「我覺得這事件一直以來，每個人都是獨立個體，每個人都有發聲的權利跟自由，在工作上我是覺得人與人就是互相的尊重。」

41歲的坤達現在生活重心放在工作和家庭，他雖然外表變化不大，但自覺體力有差。尤其在節目「木曜4超玩」運動會後，他深感體能大不如前，督促自己盡量每周固定上健身 房。他也會在洗澡前見識自己的體態，自評身材有80分，老婆柯佳嬿看到他有胸肌、腹肌還驚呼出聲。

他近日參與實境節目「山裡來了熊孩子」，陪伴孩子們一起學習成長。坤達還沒當爸，笑稱不太會跟小孩相處，「不知道他們到底會說什麼、做什麼事情，不像是節目遊戲闖關還可以思考，其實也是要付出很多，孩子們才會喜歡你。」

和柯佳嬿結婚5年的他提到孩子話題，不免被關心做人進度。坤達坦言最近很多人問他，跟小朋友相處完之後，會不會想生小孩？但他觀念沒有改變，「就是一切順其自然，有的話就有」。