兩人曾是閨蜜 小S逼問李心潔「為何疏遠我」

小S。（本報資料照片）

李心潔和于子育日前上小S 主持的「小姐不熙娣」聊閨蜜話題，小S和李心潔其實曾經也是閨蜜，但後來便漸行漸遠，小S說以前和大S 、李心潔3人結伴去香港 玩，李心潔一句無心的話讓她記恨到現在，李心潔卻完全沒印象，還反問小S「我怎麼記得我們香港之旅非常開心啊」，讓小S忍不住大翻白眼。

小S一開始就單刀直入問李心潔「妳為什麼突然和我漸行漸遠」，李心潔回「有嗎？讓我想一下」，李心潔表示，她當年和吳佩慈同公司，透過吳佩慈認識了大小S兩姊妹，3人還一起結伴去香港，小S附和，並語出驚人「妳做了一件事，讓我很想賞妳巴掌」，原來當時3人去逛百貨公司，搭手扶梯時李心潔站在小S後面，比小S高一階，可以直視小S頭頂，李心潔眾目睽睽下對小S直呼「妳頭皮屑好多喔」，讓小S當場臉歪，小S說當時自己太年輕愛面子，李心潔則完全忘了這件事，只能回小S「妳記憶力真好」。

而對於兩人疏遠的原因，小S也直接問李心潔「妳是不是後來發現我們個性不合？」李心潔坦言「我在馬來西亞長大，我們那邊生活的節奏很慢，我剛來台灣就認識妳們，每一次我們在一起的時候，我其實是沒有機會講話的。」李心潔說知道小S她們不是故意的，但她反應比較慢，她也不習慣搶話講，她認為單純是文化差異，後來兩人發展方向不同，就不再像過去那樣熱絡，雖然和小S少連絡，但她仍會關注小S的新聞，也很珍惜過去的友情。