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浪姐後再暴紅 王心凌將辦巡演

記者黃保慧／綜合報導
王心凌出道20周年，巡演首站將於9月在台北小巨蛋登場。（圖：天晴娛樂提供）
王心凌出道20周年，巡演首站將於9月在台北小巨蛋登場。（圖：天晴娛樂提供）

「甜蜜天后」王心凌出道20周年，去年在陸綜「乘風破浪3」以招牌歌曲「愛你」經典重現，大放光彩，最後還以C位之姿拿下總冠軍，喚起許多六、七年級生的青春回憶，官方正式宣布，「王心凌SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」首站將於9月登場。

為了慶祝出道20周年，王心凌將以最高規格打造全新演唱會，多年來不斷進化的她，也開心表示，「表演工作同時也是我的興趣，所以總能保持熱忱的初衷，做自己喜歡的事情，是我非常幸運的地方」。

官方釋出的前導影片，以奇幻方式呈現，王心凌用最甜的超能力，拯救缺糖的心靈，一路從地球甜到宇宙再甜回大家心裡，整個畫面繽紛可愛，狀態幾乎維持凍齡，完全看不出已年過40。她同時也宣告今年將發表新專輯，讓粉絲超級期待。

王心凌自從在「乘風破浪3」摘冠後，在大陸人氣瞬間翻紅，不僅工作滿檔，還陸續接下陸綜「星星的約定」、「聽說很好吃」及「你好，星期六」等多個節目，其中光是「星星」的招商金額就高達4.1億人民幣（約5545萬美元），吸金魅力超強。人氣紅不讓的她，手上目前為止已有手遊、食品、保養品等至少10支代言，商演更是接到手軟，粗估去年總收入高達上億台幣，而隨著她的全新巡演即將啟動，勢必將再掀起另一波「王心凌熱潮」。

王心凌

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