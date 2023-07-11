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田中千繪、范逸臣 隔15年合體當夫妻

記者黃保慧／綜合報導
田中千繪(左)和范逸臣久違地於大銀幕中合體飾演主要角色。（圖：米倉影業提供）
田中千繪(左)和范逸臣久違地於大銀幕中合體飾演主要角色。（圖：米倉影業提供）

台灣導演魏德聖最新作品816「BIG」日前已相繼發布數支超前導預告，預告本片將於今年底上映。田中千繪與范逸臣繼2008年「海角七號」後，久違地於大銀幕中合體飾演主要角色，相隔15年，新片中從友子與阿嘉變成醫美集團的董事長夫妻，已有了一位不幸罹患骨癌的兒子，但除了面臨生命的考驗，兩人從愛情昇華成的親情也正在谷底。

816「BIG」內容描述在一個病房內，集結來自不同社會階層不同面向的六個家庭，從彼此衝突到最後相互支持的故事。電影將打破眾人對於兒童癌症病房的想像，劇情有歡笑有淚水，帶給觀眾富有生命力的感動，重新想起存在的美好，是老少咸宜的溫馨電影。

816「BIG」近日釋出首支宣傳花絮，首度正式曝光片中的主要家庭成員，包含曾沛慈、曾珮瑜、黃鐙輝、周厚安、夏宇童，與童星于卉喬、鄭又菲、郭大睿等人，也讓觀眾得以搶先一窺幕後拍攝紀錄。田中千繪表示，亞洲人把生死離別看得比較悲傷，可是816「BIG」是以輕鬆的方式講故事，可以帶給大家歡笑與淚水。范逸臣也提及，已有十多年的時間沒有跟魏導一起拍電影，但這次導演依舊是那個能把簡單故事化為最大感動的說故事者。

魏德聖表示，第一次拍攝有21位主演的電影，雖然不是時代戲，但如何處理群戲與多條故事線，其實是很大的挑戰。故事源起是魏德聖導演多年前在電視紀錄片中訪談一位已截肢康復的癌童，但這位女孩卻意外地樂觀，給了他相當大的震撼與啟發，也終於在疫情過後，決定將這齣埋藏許久的劇本付諸實現，期望帶給社會溫暖正能量。

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