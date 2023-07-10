林心如18歲考到駕照 不需爸爸接送「想去哪就去哪」

林心如進化實境節目總製作人。(圖:TVBS提供)

台灣女星林心如 出席活動，因喉嚨發炎，聲音相當有磁性，她笑說：「可能知道我今天要講最多話，給我的挑戰。」林心如談從演員進化製作人，以自身「進化」過程經驗與現場粉絲分享，她說：「每一次挑戰，都是揣著初生之犢的勇氣，希望自己嘗試看看，試了才知道好不好。」因此她常常被身邊好友們讚有膽量，突破創造新的可能。

活動現場聊到開車的成長進化過程，林心如透露自己在18歲可以考駕照 的時候就去學開車，「當時覺得學會開車其實也是一種進化獨立成長，可以自由自在去想去的地方，不需等爸爸接送，非常逍遙自在」，她從戲劇製作人轉戰實境綜藝節目，分享當時契機：「當時的初衷是覺得好姐妹們一起拍節目一定很有趣，籌備時是同時規劃兩季內容，第二季想著如果是自己經營民宿 的話，會帶給旅客們什麼感受，因此誕生『光開門就很忙了』。」

林心如也分享男星陳昊森在「光開門就很忙了」意外流下男兒淚，以及自己聽到家家唱「雨夜花」的感動，這都是成員們在節目裡最真實的感受表現。她也分享自從有了民宿經營的工作後，體認飯店的從業人員真的非常辛苦，因此自己之後住飯店時，也會盡量維持整齊，重視環保與分類。