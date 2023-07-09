台北電影獎／楊麗音奪女配忘謝詞 傅孟柏拿男配喊太屌

2023台北電影獎最佳女配角獎楊麗音。（記者吳致碩／攝影）

入行40年、在電視電影與舞台劇 甚至綜藝節目都有精采表現的楊麗音，憑「一家子兒咕咕叫」擊退去年金馬獎的對手「哈勇家」林詹珍妹、「罪後真相」方郁婷等，成為今年台北電影獎最佳女配角得主。傅孟柏則以「本日公休」拿下台北電影獎最佳男配角。

雖然資深又被公認實力雄厚，楊麗音卻是很少在電影獎項上獲獎，因此聽到她的名字被念出來，反應明顯激動，上台領獎時流下眼淚，又不時自嘲：「年紀大了，還有要謝謝誰，想不起來就是想不起來。」但在電影中的演技被肯定，她當然非常開心，坦言：「我以為我已經在台下坐很久，那麼多年了，應該可以很淡定，可是我現在腦子一片空白。」她感謝該片導演詹京霖、扮演丈夫的游安順等。

另外，傅孟柏上台領獎時過度緊張，他語無倫次說，「我每天都在家裡，或是在遛我的狗，拿著空氣獎盃，想著如果真的上台了，要講什麼得獎感言，結果每天都不一樣」，隨後尷尬自嘲說抱歉，「平常我不是這樣的，今天真的像個白痴一樣，總之太屌了」。

傅孟柏感謝導演傅天余、同片女主角陸小芬以及所有演員，「同時也感謝全天下的母親」。後台訪問時，傅孟柏提到自己隨身帶著幸運手環，果然順利獲獎，「之前去上算命的節目，曾說綠色會帶來好運」。並提到拍完「本日公休」之後，與媽媽的感情更為緊密。