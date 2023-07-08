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疑李玟夫IG洗渣男罵名「一直對她很好」衝熱搜 真相全網傻眼

娛樂新聞組／即時報導
李玟(左)離世後，她的富商老公Bruce遭到不少質疑和抨擊。(取材自微博)
李玟(左)離世後，她的富商老公Bruce遭到不少質疑和抨擊。(取材自微博)

華語歌壇天后李玟日前去世，震驚無數歌迷。有傳她是因為富商老公Bruce外遇，加上罹癌心情低落，才發生憾事。不過，日前有網友發現Bruce悄悄更新IG簡介，寫著「我一直對她很好」，似乎是想要反擊外界抨擊，該內容引發熱議後，Bruce將帳號設置了私密。

不過其實該帳號與Bruce的名字有一字之差，有網友發現，這並不是Bruce本人的IG帳號，而是假帳號。

李玟離世震驚演藝界，不少人將矛頭指向Bruce，不過近日微博上流傳一張截圖，Bruce將自介改成「I was always nice to her. Rest in peace my dear wife Coco Lee #Ripcocolee. （我一直都對她很好，願你安息，我親愛的妻子李玟）」，關鍵字「李玟老公稱一直對李玟很好」瞬間登上微博熱搜榜。

對此，許多網友不埋單，紛紛痛批，「能要點臉嗎」、「要不就別出來，出來一次罵一次」，還有人說，一定是被罵怕了才出來，簡直是「做賊心虛」。

此前，Bruce發出訃告，文中稱李玟「摯愛的妻子」，就讓不少網友看了十分不滿，還有網友在李玟二姊李思林的微博下曬出利標品牌有限公司的資訊並留言「這是渣男公司的電話」，疑似想打電話去罵。

Bruce被爆是香港利標品牌有限公司的CEO，身家高達20億港幣，不過李玟二姊李思林看到該內容後回應網友「這不是他公司了」，還透露「他已經被人家撤職了很久，這公司真正的老闆馮氏也被害慘了」，要網友別打錯電話。

疑似李玟老公IG在自介上寫著「我一直對她很好」。（取材自微博）
疑似李玟老公IG在自介上寫著「我一直對她很好」。（取材自微博）

李玟 微博 香港

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