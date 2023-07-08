新歌自嘲管理好時間 羅志祥公布「3擇偶條件」

羅志祥（右二）久違踏入敵營。(圖:三立提供)

小豬羅志祥 過去主持八大「娛樂百分百」，和同性質的三立「完全娛樂」王不見王。如今物換星移，他睽違20多年造訪「完全娛樂」，也算是另類的回娘家，因為過去他也曾與歐弟搭檔，一起主持早期的「完全娛樂」。

羅志祥這次為了宣傳新歌和演唱會，才破例現身「完全娛樂」。當被問到新單曲為什麼要叫「Don’t be Late」，羅志祥自嘲自己要「管理好時間」、「不要遲到了」，大方的態度讓阿達讚賞不已。

羅志祥對話題百無禁忌，節目單元「犀利記者會」找來記者群犀利發問，第一題就辛辣提出「平常看完娛嗎？是否曾不爽過完娛的報導？」羅志祥一開始答得小心翼翼，馬上被夏和熙嗆說太迂迴。他坦言明白各家記者為了點閱率或收視率寫報導，其實並非出自記者本意，誇讚「完娛」其實是相對友善的。

接著羅志祥繼續被追問「如果遇到不友善的媒體時會如何處理？」，羅志祥表明藝人要做好自己臉部管理，不滿僅能存放於內心，開玩笑說自己是跨時代藝人，出道快30年了，早已適應，同時也體諒記者是工作在身，每位記者皆有不同風格，但都會盡量去配合。

至於「還有持續觀看網友評論嗎？上網搜尋自己的頻率有多高？」，羅志祥則表示自己每天都會搜自己的名字，看自己的影片去檢討自己，網友們的留言不論好壞皆會酌量回覆。每日回覆IG私訊大約20封，任何平台看到不錯或來嗆的留言都會回應。

同時他也分享，有些網友攻擊完之後，除了給予回擊外，羅志祥也會將此人拉黑。羅志祥認為網友有言論自由，藝人也有權利去拉黑、封鎖，去控管自己的平台。有粉絲對羅志祥留言「副歌尾音太老派」，羅志祥直接說自己都出道快30年了，老派也應該合理。

記者最後直接問他：「還想談戀愛嗎？感情觀是否有改變？」羅志祥也毫不避諱的回覆「如果真的轉角遇到愛」一定都會接受，而他擇偶的三個條件分別為「孝順、愛動物、外型順眼」。羅志祥也在問答中分享他的人生觀，「如果你一直在為以前的事情懊悔、後悔，你將會在一輩子都會一直後悔，既然終究要面對，那不如就往前看吧！」。