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台灣影人歐洲發光 邱復生將獲義大利影展頒終身成就獎

記者蘇詠智／即時報導
邱復生（中）在台灣與烏甸尼遠東國際影展兩位高層莎賓娜（右）、湯瑪斯（左）歡喜相會。（褚明仁提供）
邱復生（中）在台灣與烏甸尼遠東國際影展兩位高層莎賓娜（右）、湯瑪斯（左）歡喜相會。（褚明仁提供）

預計明（2024）年舉辦的第26屆義大利烏甸尼（Udine）遠東國際影展，台灣資深製片人邱復生將獲頒金桑樹終身成就獎，他所出品的5部經典電影「悲情城市」、「戲夢人生」、「大紅燈籠高高掛」、「活著」和「鎗火」也將以修復過的全新版本呈現當地觀眾眼前。遠東電影節主席莎賓娜巴拉切提很興奮表示：「我們從6年前就在談邱先生的這幾部經典，這些片子現在在歐洲不容易找到，能夠再次重現在千人大劇院的銀幕上，意義非凡，將會是很盛大的活動。」

莎賓娜和合作夥伴湯瑪斯柏塔榭特地來台灣和心目中的「傳奇」邱復生見面，這些影片在1990年代於歐洲最重量級影展亮相，不但讓他們對於華人影片打開新視野，也難以想像來自兩岸三地不同地區的佳作，幕後都有同一位重要推手。莎賓娜的6年洽談過程，中間還碰上全球疫情，總算水到渠成，剛好今年「悲情城市」修復成功，兩岸三地亮相皆引起新的話題，是時候再回到它揚威世界影壇的起點—義大利，當初它抱走威尼斯影展最高榮耀金獅獎，烏甸尼就在威尼斯附近不遠，將是該片再一度風光亮相歐洲的地點。

回想當初感受到華語片的震撼，莎賓娜難忘還是學生時在威尼斯影展首度欣賞到「大紅燈籠高高掛」，自此對亞洲的風土文化備感興趣，從而催生了烏甸尼的遠東國際影展，成為亞洲影片前進歐洲的重要平台。今年台灣就有「本日公休」、「關於我和鬼變成家人的那件事」、「查無此心」、「哈勇家」等片在該影展放映，「黑的教育」還成了開幕片，莎賓娜笑言，本來認識柯震東是位演員，現在他都當上導演了。「本日公休」的溫馨人情，歐洲觀眾也能被打動，還獲得最佳劇本獎。

台灣出身的影人過往曾有林青霞與2018年獲 烏甸尼遠東國際影展頒發終身成就獎，邱復生將是第2位，影展方面預計他的5部名作都在可以容納1200人的大劇院放映，在映前映後都安排他和觀眾分享當年的一些故事，也會為他規畫與學生、電影相關從業人員的大師講堂等活動。5部片的3大名導，杜琪峰是該影展的老友，過去出席過好幾次，已承諾到場，張藝謀會視工作情況，如有空檔也可能前往，至於侯孝賢則要視身體健康情況決定是否出席。

從莎賓娜的角度，台灣電影類型繁多，且都反映出最真實的在地生活面貌，是非常獨特而珍貴的，她也希望透過遠東國際影展的舉辦，讓歐洲觀眾更能了解遠東地區不同國家的不同文化。

烏甸尼遠東國際影展主席莎賓娜（左）與合作夥伴湯瑪斯（右）訪台灣。（記者蘇詠智／攝...
烏甸尼遠東國際影展主席莎賓娜（左）與合作夥伴湯瑪斯（右）訪台灣。（記者蘇詠智／攝影）
邱復生（右起）曾和李天祿、侯孝賢一起為「戲夢人生」前往坎城影展。（褚明仁提供）
邱復生（右起）曾和李天祿、侯孝賢一起為「戲夢人生」前往坎城影展。（褚明仁提供）
「大紅燈籠高高掛」曾在威尼斯影展獲最佳導演銀獅獎。（年代國際（香港）有限公司提供...
「大紅燈籠高高掛」曾在威尼斯影展獲最佳導演銀獅獎。（年代國際（香港）有限公司提供）

影展 義大利 疫情

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