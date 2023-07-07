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花2年走出婚變 陳美鳳不捨李玟：身體騙不了人

記者陳慧貞／綜合報導
陳美鳳出席家電活動時，談到李玟離世消息。(記者沈昱嘉／攝影)
陳美鳳出席家電活動時，談到李玟離世消息。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣女星陳美鳳日前出席活動，談到樂壇天后李玟抑鬱離世，坦言看到新聞時「不敢相信是真的」，身為婚變過來人，陳美鳳對李玟相當不捨，感嘆：「她一定很辛苦，身心都疲憊了」，回想自己當年打離婚官司有兩年走不出婚變情傷，渾身大過敏，連十公分魚刺插喉都渾然不知，她說：「嘴上常說OK沒事，但腦袋、身體騙不了人。」

CoCo李玟驟逝震驚各界，陳美鳳說，早期在錄節目時曾遇過CoCo幾次，覺得是「自我要求很高的人」，但身為藝人，陳美鳳能感同身受，「感情這東西，真的不容易」，她以過來人身分感嘆，想起自己花四年赴美與前夫David打離婚官司，花費台幣6000萬才換來自由身。

她感嘆那段日子真的不好受，「當時拍8點檔、錄節目，全身大過敏，還拜託導播不要拍特寫，因為臉上皮膚狀況不太好，去醫院檢查，還列出有90幾種東西不能吃。」，還數度鎖喉發不出聲音，看耳鼻喉科才知道有魚刺插在喉嚨，內心的痛苦如鯁在喉。

但面對朋友的關心，她又經常說「沒事」，「其實嘴巴說OK，但腦袋、身體騙不了人，就是鬱卒（憂鬱）」，後來陳美鳳靠運動散步轉念，也是因為這樣的過程，讓她再度成長，重新振作努力工作，認為：「輸了愛情，不能輸了事業，要珍惜還有時間工作。」

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