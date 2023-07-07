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嘆「最終來到盡頭」 台女星Melody宣布與富商夫離婚

記者李姿瑩、葉君遠、楊起鳳／即時報導
Melody宣布離婚。（取材自臉書）
Melody宣布離婚。（取材自臉書）

台灣女星Melody（殷悅）今天（7日）無預警拋出婚變消息，證實和另一半和平離婚，她感嘆：「日子是自己在過，冷暖自知，只有自己才知道怎麼對自己好⋯始終還是來到了一個盡頭⋯既然如此就要勇敢面對。」

她過去曾出書談感情、婚姻和教養孩子的心得，如今17年婚姻嘎然而止，她表示：「感謝曾經的付出，以及所有一起經歷的時光⋯為了孩子，為了彼此⋯我期許已努力過而選擇改變的關係往後可以朝著更好的方向走⋯誠心的祝福。」

她也低調希望：「自己向來只喜歡跟大家分享美好事物，非常不習慣私事當眾宣布。 懇請大家的體諒和善意的空間。」

Melody臉書上宣布和老公離婚。（取材自臉書）
Melody臉書上宣布和老公離婚。（取材自臉書）

Melody於2006年與認識不到半年的圈外男友吳育奇在美國結婚，吳育奇比她大15歲，從事貿易，外傳身價上億，家世和背景都很好，而且為人低調，兩人透過Melody的姊姊認識，交往期間數度約會被拍到。

Melody和主持人沈玉琳一起搭檔主持節目，平時節目中經常閒聊夫妻相處之道，Melody偶有抱怨，但看來都是節目效果，沒想到此時傳出離婚，讓沈玉琳大驚失色，他說：「我真的非常震驚，事前完全不知道，她沒說過，也沒有在她聊天的氛圍裡感受到家裡的事情。」

對於好友離婚的消息，女星林心如也透過經紀人回應：「很震驚！沒聽說。」

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