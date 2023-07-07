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親姊否認李玟割腕 曝富商老公Bruce發訃聞內幕

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親姊否認李玟割腕 曝富商老公Bruce發訃聞內幕

記者梅衍儂／即時報導
李玟（左）和老公Bruce的婚姻觸礁。（取材自臉書）
李玟（左）和老公Bruce的婚姻觸礁。（取材自臉書）

華語歌壇天后CoCo李玟本月2日因憂鬱症輕生，5日離世。有港媒報導她割腕，她的親二姊李思林受訪表示絕非如此，並表示因妹妹非自然死亡，須等法醫解剖相驗釐清死因。是否有他殺嫌疑？她接受本報系聯合報專訪表示：「我是否認她用利器割脈。」

李思林說到：「（死因）當然是由來斷定，但她是否用利器割脈，我回答肯定不是。」李玟的加拿大老公Bruce昨天（6日）大動作刊登訃聞，稱李玟是「摯愛的妻子」，不過兩人婚變頻傳，Bruce此舉惹得歌迷開罵，李思林昨也公開回應：「這是她老公發的，並不是我準備的」。對此，李思林接受本報訪問，坦言：「他助理跟我說他們會發訃聞，我有跟他說我們共同發好一點，他說不需要，因為這是他想發的。」

李思林提到：「他們只給我看內容有沒有問題，其實那內容跟我自己在自媒體上寫的都差不多，所以我沒有問題啊，因為我自己也是這樣寫，只是名字的次序什麼我沒有特別在意。」

她表示：「我無所謂啊，反正我的訃聞是想等到有追思會再發，但他想昨天發，每個人的意願想法不一樣，我尊重。」

提到8月後李玟的台灣追思會，李思林說：「那是肯定的，CoCo的愛跟一切屬於舞台，我覺得她走的時候，把這些還給支持她上舞台的人，那是最好的事。」

李玟 加拿大 憂鬱症

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