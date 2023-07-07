柯震東遊南韓想戀愛 同框「勝利」嚇壞網：別跟他去夜店

柯震東（右）在南韓與前BIGBANG成員勝利合照。（取材自Instagram）

台灣男星柯震東因為演出「那些年，我們一起追的女孩」在南韓 走紅，他首部執導電影「黑的教育」入圍 第27屆韓國富川國際奇幻影展長片競賽片，並帶著主演們一起前進南韓，除了電影首映，也抽空體驗當地風光，昨日不僅一口氣更新眾多在南韓的生活，強調想戀愛了，還曝光與前男團「BIGBANG」成員勝利的合照，讓網友一瞬間有些傻眼。

柯震東在Meta最新推出的社交平台Threads上曬出與勝利的合照之後，讓不少人相當訝異，因為勝利在夜店性招待和毒品等相關醜聞連環爆之後名聲全毀，近日出獄後仍未有明顯動向。不過勝利與柯震東是多年好友，此次柯震東貼合照，讓不少網友雖表示羨慕，但也有人無奈表示「夢幻連動…這幾個字，超好笑。要確定」、「記得不要跟他去夜店」、「怎麼會想要跟他合照？」

柯震東（右）在南韓與前BIGBANG成員勝利合照。（取材自Instagram）

不過柯震東看來確實心情極好，也頻頻發文「每次來韓國都好想談戀愛」、「天呀！在韓國處處都可戀愛！ 我要學韓文！我要學韓文！我要學韓文！我要學韓文！我要學韓文！我要學韓文！我要學韓文！我要學韓文」、「鼻頭長了一顆好大的痘痘！ 韓國姑娘會不會不喜歡我了」、「為了韓國姑娘不想回台灣是正常的嗎」、「路上跟陌生人交換Instagram 會很沒禮貌嗎？還是這是一個很正常的行為？」