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李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

李靚蕾稱沒拿一毛錢 痛曝墜入人間地獄

記者林士傑​​／綜合報導​
王力宏(左)跟李靚蕾(右)徹底回不去了。（本報資料照片）
王力宏(左)跟李靚蕾(右)徹底回不去了。（本報資料照片）

王力宏李靚蕾在美國紐約法庭判決離婚之後，持續你來我往上演攻防戰，彼此對於美國官司訴訟費用、市值約4.8億台幣（約1535.8萬美元）的吾彊房產贈與、財產分配等各說各話，紛紛透過律師互槓。李靚蕾日前深夜透過律師回應王力宏的第二次聲明，強調兩人是採美國合意離婚方式，且在2019年就透過專業協調員的協助，共同擬定離婚協議書。

李靚蕾委任律師表示「避重就輕、顛倒事實，甚至移花接木的一直都只有一個人：就是王力宏先生」，再次駁斥王力宏律師對於原告負擔律師費、李小姐已取得龐大財產、要求逾千萬美元的鉅額主張等指控，聲明提到：「李小姐之所以主動放棄爭取任何屬於王先生之財產，放棄自身的合理權益，就是為了要防止王先生利用潑髒水的方式來轉移焦點。想不到，李小姐都已經沒拿一毛錢，竟還要被誣指，天理何在呢？」

再來，李靚蕾稱王力宏毫無誠信的惡意拒絕履行離婚協議中十幾項義務，像是不配合簽署分配原本就在各自名下，與離婚毫無關係的各自所有財產，且自己從來沒有另外要求王力宏「提前支付」任何費用，僅要求王力宏確實履行雙方離婚協議中原有的約定。

至於王力宏律師稱依離婚協議書，吾彊房產已經無償供李小姐居住，且李小姐自己在媒體上公開拒絕受贈吾彊，難道都忘記了一事，李靚蕾說王力宏從未對外說明自己後來決定不贈與了，導致很多人誤會，且王力宏非但沒有贈與，還曾向紐約法院提出希望她搬離吾彊。」李靚蕾的律師聲明提到王力宏在2021年12月利用「左思右想」道歉文欺騙大眾，「道歉文當中承諾會做到的事，王先生沒有一件做到；道歉文以後，李小姐才真正進入人間地獄。」

王力宏 李靚蕾

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