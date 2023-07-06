李玟驟逝 林俊傑痛悼：音樂宇宙不再如昔

面對好友李玟（左）突然離世，林俊傑（右）十分傷心。（取材自微博）

李玟 （CoCo）5日驚傳抑鬱離世，讓許多歌迷深感不捨，林俊傑與CoCo是相識多年老友，面對好友突然離世，林俊傑十分傷心難過。

綜合媒體報導，林俊傑於社交網站發文悼念，寫道：「好痛。失去敬愛的朋友，真的好痛。感嘆人生為何沒有更善待你美好的心靈。世界從此又殞落了一位極具代表性的歌手與藝人。親愛的@CoCo李玟 （我們的音樂戰士）失去了你，音樂宇宙將不再如昔。我們會非常想念你！」簡單幾句卻道出了他對故友CoCo最真摯的感情與不捨。 數千網民亦紛紛留言表達對CoCo離世的難過之情。

金馬影后舒淇也在個人微博 轉發李玟過世的聲明，哀悼偶像，難過直呼：「願天堂沒有苦痛。」兩人也曾於7年前共同出席金馬獎頒獎典禮。賈靜雯才剛在大陸節目「乘風2023」中表演李玟的經典歌曲「刀馬旦」，也直呼震驚。

此外，和李玟有28年交情的黃立成，過去曾上節目透露在美國去夜店玩時，對方還派100位兄弟去保護她，好友的離世也令黃立成痛喊「我不敢相信」。

侯佩岑得知多年好友離世也同樣震驚，翻出當年三人的合照哀痛表示：「妳永遠是最閃耀的那顆星，那個溫暖、愛笑，正能量滿滿的陽光女孩！」