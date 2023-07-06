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許瑋甯慟曝最後約定：李玟要我不要擔心

記者黃保慧​​／綜合報導​
許瑋甯(右)2019年驚喜現身廣播節目，讓李玟笑開懷。（圖：Hit Fm聯播網提供）
許瑋甯(右)2019年驚喜現身廣播節目，讓李玟笑開懷。（圖：Hit Fm聯播網提供）

天后李玟（CoCo）日前被家人證實輕生離世，享年48歲。而曾與李玟合作，拍攝MV「斷了」的許瑋甯除了在IG發文悼念，「Ｒ.Ｉ.Ｐ，Love you always，謝謝天使來過人間。」也私下表示2月份的時候還有聯繫報平安，當時李玟叫許瑋甯不要擔心，她一定會好好的，豈料傳來噩耗，令人唏噓。

李玟2019年推出新歌「斷了」，由鄧紫棋量身打造，找來許瑋甯與張睿家拍攝MV，飾演一對情侶，從甜蜜、爭吵，到最後分手及不捨而心碎，許瑋甯六場哭戲全來真的，哭到不能自已，大展演技，一幕CoCo安慰許瑋甯四眼相對的戲，當時許瑋甯感動地說：「湧起很多我跟好朋友的回憶，剛剛那個Moment，讓我突然覺得我跟CoCo也變成Best friend了！」

原本就是CoCo歌迷的許瑋甯，因之前探班CoCo台北演唱會而結緣，其實這個緣分一直沒斷，彼此有在保持聯繫，許瑋甯透過經紀人表示，「2月的時候還有聯繫報平安，她叫我不要擔心，她一定會好好的。她一定很努力很努力的讓自己好起來，很辛苦很心疼，實在很難過，現在她身體跟心裡都沒痛了，家人節哀。」

許瑋甯 李玟 鄧紫棋

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