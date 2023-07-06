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洪曉蕾遊西班牙急病插管 前夫王世均馳援

記者陳慧貞／綜合報導
王世均(左)、洪曉蕾離婚後仍維持友好關係。（本報資料照片）
王世均(左)、洪曉蕾離婚後仍維持友好關係。（本報資料照片）

台灣名模洪曉蕾傳出帶兒赴西班牙旅遊，竟突發急性扁桃腺發炎插管，目前人還在西班牙馬德里醫院救治，前夫王世均得知消息後，急飛往當地並照顧兒子，他揭露洪曉蕾最新病況，表示和醫生討論過「可能必須要開刀」，並稱：「我會妥善照顧並且好好把蕾蕾和兒子帶回家。」而洪曉蕾恩師洪偉明也跨海持續關心中。

據了解，洪曉蕾日前帶兒子參加西班牙旅行團，但才到西班牙的第二天，即因咽喉腫脹到無法吞嚥，緊急到馬德里醫院掛急診，經過醫生診治認為她病情嚴重要求必須立即住院，且直接進加護病房（ICU），王世均稱，先前和洪曉蕾通電話，「醫生說是交叉感染發炎腫脹，再晚就會呼吸困難，要求同意插管治療」，於是他趕忙透過各種管道聯繫西班牙相關單位，立即飛往當地，王世均提到：「接下來她就無法說話，剩下未成年的兒子一個人只能待在飯店，她很擔心，我告訴她好好接受治療，我來安排。」

王世均在臉書發文透露，抵達馬德里兩天，幾乎沒什麼休息，「目前蕾蕾情況控制中，因為沒有明顯好轉，所以醫生和我討論可能必須開刀，我會妥善照顧，並且好好把蕾和兒子帶回家。」

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