洪曉蕾遊西班牙驚爆病危 前夫急奔千里最新病況曝光

洪曉蕾驚傳病危插管。（取材自臉書）

名模洪曉蕾5日驚傳在西班牙旅遊卻突發病危，前夫王世均接獲消息後，緊急飛往當地，透過各方管道協助處理，並照顧洪曉蕾與兒子，他透露洪曉蕾目前病情雖控制住，但未明顯好轉，仍在評估是否帶洪曉蕾回台治療的可行性。

王世均稍早透過東森購物回應媒體，表示洪曉蕾每回暑假都會安排帶小孩出國，此次是帶兒子參加西班牙旅行團，但才到西班牙的第2天即因咽喉腫脹無法吞嚥，緊急到馬德里醫院掛急診，經過醫生診治發現情況嚴重必須立即住院，且直接進加護病房，「兒子打電話给我告訴我狀況，而因為旅行團當天就要繼續行程，只剩下蕾和兒子，我和蕾通上電話，她告訴我很痛好像很嚴重，醫生說是交叉感染，發炎腫脹再晚就會呼吸困難，要求他同意插管治療，接下來他就無法說話，剩下兒子還未成年一個人只能待在飯店，她很擔心，我告訴她好好接受治療，我來安排。」

王世均透露目前洪曉蕾病況，表示現在病情穩定，但仍須靠呼吸器，他說：「我飛到馬德里之後直接到醫院，蕾因為插管一直在麻醉昏睡當中，目前情況有控制住，但未明顯好轉，昨天和醫院主治醫師討論告知必須開刀，有想過帶蕾回台灣治療，但醫院告知不可能移動，太危險。」並表示今天台灣時間下午3點會決定開不開刀，目前仍待觀察中。