修杰楷想帶18歲繼女去夜店 賈靜雯笑讚：蠻好的

修杰楷(右)與賈靜雯夫妻同框放閃。(圖:ELLE提供)

修杰楷與賈靜雯夫妻接「ELLE」雜誌訪問，同框放閃，被問到若沒有遇到彼此，修杰楷如今可能全心投入工作中，賈靜雯則獨自帶著大女兒Angel（梧桐妹），「當時40歲的我，也沒想過再生，怎麼想得到會再懷孕？」

賈靜雯40歲過後再當媽，育嬰已有經驗，修杰楷說：「比起一般夫妻有了小孩之後需要磨合，我們跳過了這一段。」不過他們有著不同的挑戰，就是跟大女兒的相處，賈靜雯說：「我跟大女兒還是會有一些磨合，但沒有很激烈的過程，還是可以溝通。他（修杰楷）跟大女兒像朋友，反而相處比較輕鬆一點。」

修杰楷雖然曾在受訪時坦言認為Angel的火辣穿著不好看，但笑說：「我沒有在管她。」賈靜雯爆料：「他一直在說我女兒18歲要帶她去夜店。」但認為：「蠻好的。」夫妻倆說到此事忍不住相視而笑。