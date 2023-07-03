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修杰楷想帶18歲繼女去夜店 賈靜雯笑讚：蠻好的

記者杜沛學／台北即時報導
修杰楷(右)與賈靜雯夫妻同框放閃。(圖:ELLE提供)
修杰楷(右)與賈靜雯夫妻同框放閃。(圖:ELLE提供)

修杰楷與賈靜雯夫妻接「ELLE」雜誌訪問，同框放閃，被問到若沒有遇到彼此，修杰楷如今可能全心投入工作中，賈靜雯則獨自帶著大女兒Angel（梧桐妹），「當時40歲的我，也沒想過再生，怎麼想得到會再懷孕？」

賈靜雯40歲過後再當媽，育嬰已有經驗，修杰楷說：「比起一般夫妻有了小孩之後需要磨合，我們跳過了這一段。」不過他們有著不同的挑戰，就是跟大女兒的相處，賈靜雯說：「我跟大女兒還是會有一些磨合，但沒有很激烈的過程，還是可以溝通。他（修杰楷）跟大女兒像朋友，反而相處比較輕鬆一點。」

修杰楷雖然曾在受訪時坦言認為Angel的火辣穿著不好看，但笑說：「我沒有在管她。」賈靜雯爆料：「他一直在說我女兒18歲要帶她去夜店。」但認為：「蠻好的。」夫妻倆說到此事忍不住相視而笑。

被問到夫妻倆誰比較浪漫？修杰楷搶答：「一定是我。」、「我會幫她準備很多她需要的東西。」賈靜雯對此認同：「他的浪漫是屬於生活務實型，不是你們想像的那種浪漫。他會很貼心幫我想要帶什麼，準備什麼，在生活上讓我安心。」修杰楷繼續表示：「我還蠻常買禮物來讓她開心啊，不論節日！」賈靜雯總結：「他是很務實的浪漫，我比較會給驚喜。」

已滿18歲的梧桐妹愈來愈有自己的想法。(取材自Instagram)
已滿18歲的梧桐妹愈來愈有自己的想法。(取材自Instagram)

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