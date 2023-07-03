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林宥嘉結婚6年 丁文琪大爆婚禮吵架內幕「2人臉超臭」

記者陳慧貞／即時報導
林宥嘉(左)、丁文琪夫妻分享婚姻經營之道。(圖:Marie Claire美麗佳人提供)
林宥嘉(左)、丁文琪夫妻分享婚姻經營之道。(圖:Marie Claire美麗佳人提供)

台灣歌手林宥嘉與老婆丁文琪近日登上雜誌婚禮專刊封面人物，除了分享夫妻婚姻經營之道，回想當年日本輕井澤童話般的婚禮，丁文琪又好氣又好笑大爆2人在婚禮彩排吵架內幕。

夫妻倆曾合體拍攝MV、廣告代言，暌違多時夫妻再度合體，為雜誌婚禮專刊拍攝封面時，分享婚姻經營之道，除了暱稱對方「寶貝」，夫妻相處少不得「浪漫」元素，擁有一兒一女後，更會在每周安排一天過2 人世界。林宥嘉提起前陣子老婆傳給他當年冰島蜜月影片，他直呼：「真的好可愛、好浪漫。」丁文琪則稱，「影片是因為唸故事給孩子聽，本來想搭配冰島風景，沒想到裡面我全程用娃娃音跟老公說話，我覺得好尷尬，像是上輩子的事情。」

回想2017年在日本輕井澤辦婚禮時，丁文琪好氣又好笑地說，「不知道什麼原因，我們在婚禮彩排時大吵一架，2個人臉都超級臭，工作人員都超傻眼，想說氣氛也太糟了吧，後來彩排的花絮影片都不能用。但最後婚禮還是進行了，留下很多很棒的回憶，很值得。」林宥嘉笑著說：「有小孩後，她也是非常棒的母親，我覺得酷比和Pippi真的很幸運有她這個媽咪。」

拍攝封面過程中，夫妻倆舉手投足展現十足默契，輪到丁文琪拍攝個人照時，林宥嘉更不斷在一旁協助微調姿勢，彼此眼神交流，有著旁人無法感知的頻率。拍攝告一段落時，團隊討論著該選哪些照片，林宥嘉立刻不假思索地說：「先以老婆漂亮的為主。」完全不愧對「寵妻魔人」頭銜。

丁文琪拍攝獨照，有林宥嘉一旁協助微調姿勢。(圖:Marie Claire美麗佳人...
丁文琪拍攝獨照，有林宥嘉一旁協助微調姿勢。(圖:Marie Claire美麗佳人提供)
林宥嘉(左)、丁文琪為雜誌婚禮專刊拍攝封面。(圖:Marie Claire美麗佳...
林宥嘉(左)、丁文琪為雜誌婚禮專刊拍攝封面。(圖:Marie Claire美麗佳人提供)

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