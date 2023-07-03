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曾是YG練習生 南韓女歌手悄悄訪台「堅持做公益」

記者李姿瑩／即時報導
UJin合體金志遙。（紅心字會提供）
UJin合體金志遙。（紅心字會提供）

南韓女歌手UJin鄭有津，來台推出全新單曲「Need you Love you」。她請到台灣男歌手金志遙合作共同演唱，金志遙說：「一切都是緣分，我的英文名字是JIN，而她是UJin，也是一樣的JIN，超級巧合的。」

曾經是YG 韓國娛樂股份公司簽約的練習生，更成為女團BLACKPINK出道練習生的UJin，現在也是女團 D-unit的成員之一。她首次在台宣傳新單曲，期間不忘做公益，與金志遙一起擔任紅心字會的公益大使。對於即將到來的暑假，許多弱勢家庭的學童少了學校的營養午餐幫助，甚至有挨餓的風險，提前關心弱勢學童，呼籲大眾能夠為學童募集營養餐費，學童在假期時，也要注意自身安全。

第一次訪台的UJin，也入境隨俗學了簡單中文，直說對於台灣的美食相當期待。金志遙馬上盡地主之誼，帶她吃了小籠包、熱炒等小吃。紅心字會秘書長李顯文也準備了雞排、豬血糕、燒餅、粽子、愛玉、珍奶、鳳梨酥等美食，讓UJin品嚐，她也直呼最愛炸蚵仔酥、三杯雞、粽子、豬血糕和雞排。可惜因為UJin工作行程滿檔，這次只能抽出三天的時間在台灣停留，一邊上節目、跑電台，沒能去欣賞台北的美景。UJin說，未來也會推出更多的歌曲，想嘗試演員和主持人的工作，也希望有機會能再來台灣和大家見面。

說起兒童暑期安全，UJin在澳洲留學時，暑假和同學到海邊玩水，在比賽潛水憋氣，郤沒有注意已超過警告標示，游到了不安全的水域。還有一次在澳洲坐公車，在車上睡著，醒來的時候，自己卻到了一個陌生的地方，手機也沒電了，相當害怕。金志遙則是說，國中時讀男校，難免比較血氣方剛，差一點就因為交錯朋友，變成大家所謂的8+9，所以提醒學生，要健康、正常交友。

UJin 、金志遙也呼籲大家，除了可以隨手捐零錢、發票之外，也可以每月捐款500元給紅心字會，共同關懷弱勢家庭、兒童的需求，幫助貧困兒童遠離飢餓、健康成長，陪伴弱勢兒童度過暑假。

被問起最近台灣發生的性騷新聞事件，UJin也說，身為女性，對於這些事感到惋惜，希望受害者能盡快走出悲傷，大家可以多給予關注和安慰，希望這個社會會更好。金志遙也提醒大家，手機時刻不離身，遇到不舒服的時侯，拍照、錄影或直接喊Siri來幫忙。

UJin和金志遙為弱勢兒童發聲。（紅心字會提供）
UJin和金志遙為弱勢兒童發聲。（紅心字會提供）
UJin百忙中抽空做公益。（紅心字會提供）
UJin百忙中抽空做公益。（紅心字會提供）

澳洲 手機 性騷

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