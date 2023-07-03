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封后沒提到老公 A-Lin慶功宴放閃：愛你在心口難開

記者梅衍儂、黃保慧​​／綜合報導​
熊仔(左起)、彭佳慧、A-Lin一起出席金曲慶功宴。（記者吳致碩／攝影）
熊仔(左起)、彭佳慧、A-Lin一起出席金曲慶功宴。（記者吳致碩／攝影）

新科歌后A-Lin苦等16年，終於在第5次入圍封后，台上感謝家人時，唯獨沒提到老公。慶功宴上她被問到怎麼漏了另一半，她說：「家人就包括了。」還突然放閃說：「愛你在心口難開。」

被問到老公是否有傳訊息來恭喜？A-Lin說：「我還沒有看所有訊息，不可能現在看這麼Live吧？還要當場落淚嗎？」評審團主席陳建騏透露A-Lin第一輪就壓倒性過半，聽到此事，她開心說：「可能是體型吧！我最高啊！很感謝評審的肯定，我本來是志在參加不在得獎。」

問到怎麼慶祝，她笑說：「我已經酒醉了。」直呼唱了17年，得金曲獎不可思議，至於下一座，她說：「不敢想，好好享受這一刻。」她透露媽媽要開藍色小貨車進部落謝票一圈，「我爸是部落的頭目，他事前對我說『你今天沒得獎我就變木頭了』，他其實就是要我放鬆一點。」

新科歌王Hush(左二)和宇宙人一起開心慶功。（記者沈昱嘉／攝影）
新科歌王Hush(左二)和宇宙人一起開心慶功。（記者沈昱嘉／攝影）

而歌王HUSH出道8年首度入圍歌王就摘金，他表示非常感謝老闆兼製作人五月天瑪莎，形容專輯製作過程「很赤裸」，算是掏心掏肺之作，被問到是否有如裸體被瑪莎看光，他笑說：「沒有啦！還是有穿內褲。」搞笑加碼形容是緊身三角褲。

他去年和前年都獲得最佳作曲人獎，連3年摘金是否之後會有壓力？他說：「還好，應該說幸好前兩年有拿獎經驗，已經知道拿獎沒有變成更大的壓力。」他把這份得獎喜悅轉化為音樂動力，透露接下來的計畫是明年舉辦中型演唱會，他說：「規格大一點點，唱到兩2、3000人。把演出更像秀一點。」

彭佳慧首度發行客語專輯「我在客廳做的夢」，就一舉抱回金曲獎最佳客語歌手獎，慶功宴上撒嬌說：「我也想得最佳客語專輯獎。」她和男友交往多年，被問到奪下金曲後是否順道宣布喜訊，她驚訝說：「你瘋了嗎？我不是結過婚了嗎？我好不容易跳出來。」至於打算如何慶功，她透露接下來要準備高雄演唱會彩排，接下來又要飛往大陸工作。

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