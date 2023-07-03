青峰、家凱翻臉？ 爆互相取消IG關注

青峰與家凱被爆出近來因單飛問題鬧翻。（取材自臉書）

蘇打綠在5月底的演唱會上才宣告回歸，不料近來則爆出團中的吉他手家凱要單飛，不過其他團員都不贊成，青峰與家凱之間超過20年的情誼出現了嫌隙與爭執，兩人取消對彼此IG、微博 的關注。

鏡周刊報導，家凱想要遵循青峰的模式兼顧個人與團體的活動，他也與何樂音樂簽約推出個人作品「活著沒什麼大不了」，並邀來炎亞綸 合作，但卻因為炎亞綸的偷拍私密影片的事件，單曲在數位平台上架還不到一天，就緊急下架。

據悉，家凱單飛一事看來單純，但青峰對家凱的決定相當不爽，因為炎亞綸在中國大陸被列黑名單，家凱與炎合作恐會影響到蘇打綠之後在大陸的發展。

蘇打綠5月30日才在兩廳院藝文廣場舉辦Sodagreen「Round 2」一日限定戶外演唱，正式宣告蘇打綠回歸歌壇，尤其是回到2017年宣告休團的同一地點，讓蘇打綠深感意義重大。當天吸引了3萬名粉絲到場聆聽，蘇打綠當場也宣布，2024年將舉辦出道20周年巡迴演唱會。

而細看家凱的新單曲「活著沒什麼大不了」，歌詞寫著：「這世界怕慣寂寞，抱團取暖不假思索，開包廂唱流行歌，你在煩惱些什麼，用命令代替問候，以愛之名情緒勒索」，就被網友指出是針對青峰的歌「喜歡寂寞」。

青峰與家凱超過20年的情誼，現在因為家凱的單飛，青峰與家凱取消IG關注，對此，家凱回應：「這我不清楚耶，最近沒有follow這件事。」而青峰方面，經紀人未接電話，截稿前沒有回應。

對於兩人的感情生變，蘇打綠團長阿福表示，近期蘇打綠還是有在練團，因為7月要赴大陸參加泡泡音樂節。

家凱也曾發過「we are family」的照片，一家三口加上青峰，家凱的兒子Edward把青峰當成「另一個爸爸」，還會對青峰甜言蜜語說：「我這輩子只愛你，你這輩子只愛我。」可見家凱把青峰看得跟家人一樣重要。