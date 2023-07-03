我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

青峰、家凱翻臉？ 爆互相取消IG關注

​​娛樂新聞組／綜合報導​
青峰與家凱被爆出近來因單飛問題鬧翻。（取材自臉書）
青峰與家凱被爆出近來因單飛問題鬧翻。（取材自臉書）

蘇打綠在5月底的演唱會上才宣告回歸，不料近來則爆出團中的吉他手家凱要單飛，不過其他團員都不贊成，青峰與家凱之間超過20年的情誼出現了嫌隙與爭執，兩人取消對彼此IG、微博的關注。

鏡周刊報導，家凱想要遵循青峰的模式兼顧個人與團體的活動，他也與何樂音樂簽約推出個人作品「活著沒什麼大不了」，並邀來炎亞綸合作，但卻因為炎亞綸的偷拍私密影片的事件，單曲在數位平台上架還不到一天，就緊急下架。

據悉，家凱單飛一事看來單純，但青峰對家凱的決定相當不爽，因為炎亞綸在中國大陸被列黑名單，家凱與炎合作恐會影響到蘇打綠之後在大陸的發展。

蘇打綠5月30日才在兩廳院藝文廣場舉辦Sodagreen「Round 2」一日限定戶外演唱，正式宣告蘇打綠回歸歌壇，尤其是回到2017年宣告休團的同一地點，讓蘇打綠深感意義重大。當天吸引了3萬名粉絲到場聆聽，蘇打綠當場也宣布，2024年將舉辦出道20周年巡迴演唱會。

而細看家凱的新單曲「活著沒什麼大不了」，歌詞寫著：「這世界怕慣寂寞，抱團取暖不假思索，開包廂唱流行歌，你在煩惱些什麼，用命令代替問候，以愛之名情緒勒索」，就被網友指出是針對青峰的歌「喜歡寂寞」。

青峰與家凱超過20年的情誼，現在因為家凱的單飛，青峰與家凱取消IG關注，對此，家凱回應：「這我不清楚耶，最近沒有follow這件事。」而青峰方面，經紀人未接電話，截稿前沒有回應。

對於兩人的感情生變，蘇打綠團長阿福表示，近期蘇打綠還是有在練團，因為7月要赴大陸參加泡泡音樂節。

家凱也曾發過「we are family」的照片，一家三口加上青峰，家凱的兒子Edward把青峰當成「另一個爸爸」，還會對青峰甜言蜜語說：「我這輩子只愛你，你這輩子只愛我。」可見家凱把青峰看得跟家人一樣重要。

炎亞綸 微博

上一則

「葉問」男星樊少皇再爆婚變 妻賈曉晨淚控：無法溝通

下一則

「水行俠2」沒刪光戲分？安珀赫德：很光榮能參與巨片

延伸閱讀

抖音網紅控偷拍性愛片 炎亞綸現身北市警局婦幼隊應訊

抖音網紅控偷拍性愛片 炎亞綸現身北市警局婦幼隊應訊
歌王殘酷決選 HUSH拚三輪才勝出

歌王殘酷決選 HUSH拚三輪才勝出
安溥奪年度歌曲獎 青峰衝上前抱哭 自己摘下年度專輯獎

安溥奪年度歌曲獎 青峰衝上前抱哭 自己摘下年度專輯獎
對炎亞綸第一印象 婁峻碩：他親切有禮

對炎亞綸第一印象 婁峻碩：他親切有禮

熱門新聞

75歲的汪明荃唱起「萬水千山總是情」，氣場全開。(取材自微博)

「灣區升明月」晚會驚見假唱、走音… 75歲汪明荃真唱被狂讚

2023-06-29 22:35
王鶴棣被網友列入心目中「四大頂流」之一。(取材自微博)

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

2023-06-28 21:33
蕭敬騰(右)下跪替未婚妻經紀人Summer(林有慧)戴上戒指。(喜鵲娛樂提供)

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

2023-06-27 09:12
鄭欣宜爆失聯兩個月，讓粉絲很擔心。(取材自微博)

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

2023-06-26 09:00
Summer收下老蕭特別找的稀有鑽石，純淨無暇超過全美。圖／喜鵲、臉書

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

2023-06-28 09:51
蔡徐坤被爆逼女生墮胎。（取材自微博）

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

2023-06-26 00:24

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下