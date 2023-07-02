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歐陽菲菲獲特別貢獻獎 清唱這首歌掀回憶殺

記者林士傑／綜合報導
巨星歐陽菲菲的影響力跨越時代，特地返台接受金曲特別貢獻獎。（記者沈昱嘉／攝影）
巨星歐陽菲菲的影響力跨越時代，特地返台接受金曲特別貢獻獎。（記者沈昱嘉／攝影）

金曲獎特別貢獻獎得主為林秋離、歐陽菲菲，林秋離的遺孀熊美玲、兒子林雨果、林語堂代表領獎，氣氛感人；73歲的歐陽菲菲清唱一段「感恩的心」，掀起全場回憶殺之外，也顯見其寶刀未老。

林雨果、林語堂選穿爸爸的服裝，直呼「要把榮耀都歸給爸爸」，長子林雨果當初捐肝給爸爸，表示目前身體狀況都好，只是每天需要午休。林秋離逝世超過半年，熊美玲難過地說家裡氣氛仍偏低迷，接著露出微笑，表示會更努力調適心情，不讓在天上的老公擔心。

歐陽菲菲曾在2009年擔任第20屆金曲獎頒獎及演出嘉賓，她上台時表示，唱歌、表演一直是她人生夢想，如果可以會繼續唱下去，永不放棄。這是否代表有新作品？她笑：「讓我賣個關子。」至於會不會技癢，想在台辦演唱會？她說暫時沒計畫。

她在金曲場刊的得獎感言提到：「從出道的第一天開始，我告訴自己，無論遇到什麼考驗，也就是後來『阿信』在劇中的角色一樣，堅定的信念，讓我把每一件事都做好。一路走來，感想也一如『感恩的心』歌詞『感恩的心，感謝命運，花開花落，我一樣會珍惜』，謝謝每一個出現在我生命中的人，謝謝你們的支持。」

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