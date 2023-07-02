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林俊傑翻新經典 蔡健雅現場限定 驚喜彩蛋不斷

記者李姿瑩／綜合報導
A-Lin(中)舞台重現歐陽菲菲當年的經典。（圖：台視提供）
A-Lin(中)舞台重現歐陽菲菲當年的經典。（圖：台視提供）

第34屆金曲獎昨在表演曲目上下足功夫，除了暗藏神祕彩蛋，還有「現場限定」的加碼片段，加上強勁的外賓，幾乎無可挑剔。

林俊傑今年以表演嘉賓身分，致敬特別貢獻獎得主林秋離。林俊傑以拿手的自彈自唱登場，細膩唱出「聽海」、「心痛」、「哭砂」，最後重新將「不為誰而作的歌」、「聽海」重新編曲交叉演唱，完美又創新的演出獲得如雷掌聲。

而主辦單位事前唯一一段保密內容也揭曉，就是「女力饒舌」請出葛仲珊重出江湖，大聲宣告：「皇后區的皇后回到台北。」葛仲珊過去一度沉寂，銷聲匿跡讓歌迷以為她淡出歌壇。沒想到她驚喜現身金曲獎舞台，以「饒舌皇后」之姿重新回歸。

金曲歌后蔡健雅同樣祭出自彈自唱，背著吉他演唱自己的經典歌曲。驚喜的是，她唱完後進廣告，人並沒有離場，反而請工作人員扶她走下舞台，宣布：「Surprise！這段不會播出。」蔡健雅隨後請大家拿出手機，希望全場一起錄下她加碼演唱國際不再恐同日主題曲「We are One」，當成「現場限定」的內容。

致敬歐陽菲菲的A-Lin沒在偶像面前凸槌，以復古造型熱唱「Love is Over」、「Don't say goodbye」、「愛的路上我和你」等6首神曲，帶領觀眾重回80年代的金曲熱潮。

今年金曲獎重啟邀請外國歌手演出，一出手就請到「泰國小王子」Phum Viphurit和日本當紅樂團King Gnu。King Gnu為了感謝金曲獎，特別苦背中文在紅毯預告「會唱2首歌」，果然現場搬出「咒術迴戰0」劇場版主題曲「一途」，沒讓樂迷失望。

可惜的是，觀眾對轉播的硬體設施頗有微詞，認為運鏡、收音等老毛病層出不窮，沒能百分之百呈現演出者的水準。

葛仲珊(前左二)載歌載舞讓氣氛沸騰。（圖：台視提供）
葛仲珊(前左二)載歌載舞讓氣氛沸騰。（圖：台視提供）
林俊傑(右)的歌聲帶起大家對林秋離的回憶。（圖：台視提供）
林俊傑(右)的歌聲帶起大家對林秋離的回憶。（圖：台視提供）
蔡健雅自彈自唱，悠悠唱情歌。（圖：台視提供）
蔡健雅自彈自唱，悠悠唱情歌。（圖：台視提供）

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