奪台語歌王 阿吉仔：這一刻等了36年

阿吉仔(右)與太太林淑美一同上台領取最佳台語男歌手獎。（記者沈昱嘉／攝影）

阿吉仔、鄭宜農各自抱回台語歌王、歌后，鄭宜農還拿下最佳台語專輯獎，巧的是雙方同為初次獲獎，阿吉仔告訴眾對手：「歹勢（不好意思）！我等36年了，大家再等幾年，總有一天會等到的。」鄭宜農則自曝胃很痛，「我出道10多年，卻只入圍 這一次，所以我也不覺得我有打敗誰。」

66歲的阿吉仔以「心愛的謝謝」專輯稱王，結婚16年的老婆林淑美全程相伴，他浪漫示愛：「人生起起落落，是我老婆不顧一切陪伴著我，謝謝妳一路辛苦，陪著我走過後半輩子的人生旅程。」連說3次「謝謝」表達感激之情。

阿吉仔說這次製作專輯像是冥冥中自有安排，當初老婆指定要許效舜、荒山亮負責專輯同名歌曲「心愛的謝謝」的詞曲創作，兩人雖工作繁忙，仍在他規定的3天期限內交出成品，他說：「這首歌我最想表達男女平等的觀念，因為很多時候女性都很可憐，希望男性都要尊重身邊的女性」。與現今#MeToo運動理念不謀而合。

另外阿吉仔提到：「我人生的路，比你們大家都辛苦、艱難，但是我一直跟自己說，人生的路一定要比別人更認真，一定要比別人更努力。」林淑美受訪稱老公阿吉仔對於獎項抱持平常心，反倒希望合作夥伴能獲肯定，接著甜蜜放閃：「每次我生日，他都說『妳的禮物就是我』」。

鄭宜農以「水逆」專輯包辦台語歌后、專輯2大獎，上台領獎興奮大喊：「完蛋了！我第一次做台語專輯就句點，接下來肯定會很困難，我是台語菜鳥，所以此刻心情真的是誠惶誠恐。我要謝謝參與這張專輯的人，讓我做了一張不會愧對大家的作品」。

除了向對手致意，鄭宜農依序感謝家人、朋友及愛貓，其中最想向台語致謝，「這語言教我學會低頭，因為每一個字句的重量，都讓我變得不太一樣，但我想應該會是好的吧！」