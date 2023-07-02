歌王殘酷決選 HUSH拚三輪才勝出

HUSH拿下金曲歌王，表情激動。（取材自台視）

第34屆金曲獎在評審團依循「概念完整、獨特性及不可取代性」的大原則下，從入圍 的169件作品進行最後一關殘酷決選。

評審團主席陳建騏表示，本屆包括華語歌王、歌后、年度歌曲和年度專輯等，光複審就花十幾個小時，所有評審對於每個專輯的感性與理性都有充分分享，所以結果絕對問心無愧。

他稍早曾說：「入圍是一個逗號，得獎則是一個階段的句號，如果可以，我比較喜歡逗號，因為句號總會結束在某個階段」，所以對於「最佳華語男歌手」的結果，陳建騏表示是經過三輪才定江山，一開始是青峰、熊仔及HUSH先勝出，接著第二輪剩下青峰與HUSH，最後才是HUSH勝出。陳建騏更認為HUSH的聲音恰如其分，對於這張專輯的表現也是掏心掏肺，整體表達充分。

相較歌王經過一番廝殺才突圍，歌后部分，A-Lin第一輪就以超半數完勝，陳建騏表示，評審多認為她就是天生唱歌的人，歌手對於專輯的聲音與表達最為重要，但她幾乎完全領導整張專輯，也明確滿足整張專輯的所有想法。

「年度歌曲」的傳唱度也是評審決選的重點，但陳建騏表示，雖然周杰倫「最偉大的作品」傳唱度很高，「但大家好像忽略另一個條件是時代意義與對當前處境描述與觀察，尤其在疫情 過後，我們希望透過音樂獲得溫暖及如何自處 ，這點安溥有幫大家及自己找到一些答案。」

至於得獎結果被質疑像分豬肉，陳建騏也有話說：「我們投票 沒有想到這件事， 每個作品都太好， 很難說哪裡好 ，哪裡不好， 雖然大家都知道規則，但只有我知道結果，所以這個大家可以放心，在這個制度下是沒有辦法分豬肉的。」