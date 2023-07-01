王力宏當年衝上台領黃立行金曲獎 盤點台灣三金「5大黑歷史」

2005年金曲獎王力宏誤以為自己得獎而上台，但實際得主是黃立行。(本報資料照片)

第34屆金曲獎頒獎典禮意外發生艾怡良發生唸錯得獎者的烏龍，事後深夜艾怡良開直播不斷道歉，影評部落客「無影無蹤」在粉專整理出歷年來三金頒獎典禮上出現頒錯獎的5大爭議處理。

1984年金馬獎入圍 名單中黃栢文以「公僕」提名金馬獎最佳男配角，但到了頒獎典禮前一周，主辦單位發現搞錯人了，入圍者應該是同片的演員太保（張嘉年），黃栢文因此入圍資格被取消。

2007年金鐘獎最佳戲劇節目男配角誤頒給張國柱（左），真正得獎者是太保(右）。(本報資料照片)

2005年金曲獎這一屆的烏龍是讓許多人印象深刻，當時頒獎人莫文蔚宣布最佳國語男演唱人得主時，由發音的關係，讓王力宏 誤以為自己得獎而上台，但實際得主是黃立行。

2007年金鐘獎張國柱以「白色巨塔」獲得最佳戲劇節目男配角，但是頒完獎後，隔了幾天就被媒體揭露真正得獎者應為主演「鐵樹花開」的太保（張嘉年），出錯的原因竟是因兩人都姓張，工作人員遞上了錯誤的信封給頒獎人造成錯誤。最後新聞局召回評審開會後決定讓兩人並列最佳男配角。

2013年金鐘獎納豆在頒發「兒童少年節目獎」時，誤拆到「兒童少年節目主持人」的信封，提前揭曉了下一個獎項得主。納豆得知出包之後當場下跪致歉。

2013年金鐘獎納豆頒獎時出包當場下跪致歉。(本報資料照片)

最後就是2023年金曲獎，艾怡良誤將評審團主席陳建騏的簽名看成得獎者，卻又分辨不出「騏」字（為草寫），所以最後讓入圍者陳建「瑋」上台領獎。陳建瑋上台致詞後，在主辦方提醒下，才趕緊補救，改宣布真正得主為嘟嘟、周已敦。