念錯得獎者名字 艾怡良出包哭喊替金曲獎「掃廁所」

艾怡良擔任第34屆金曲獎頒獎嘉賓時不慎出包。(聯合報金曲採訪團隊／攝影)

台灣歌手艾怡良在第34屆金曲獎搭檔美國音樂家James Fauntleroy頒獎，未料頒發最佳單曲製作人獎出包，獲獎的是嘟嘟、周已敦「Telephone」，但讓入圍 者之一的陳建瑋誤會自己得獎，雖然急忙化解尷尬，陳建瑋也一笑置之。艾怡良深感抱歉，台北時間2日深夜4點多開直播暴哭，過程不斷道歉且強調全是她的問題，粉絲心疼之外，好友HUSH、徐佳瑩也留言安慰。

艾怡良撕開信封看著得獎人名字的時候，就一臉疑惑，唸出「陳建騏」，並慌張喊：「誰可以救我？」名字相近的陳建瑋以為自己獲獎，便上台領獎，都已接過獎座致詞，結果被艾怡良衝上前打斷。陳建瑋大方把原本已「到手」的獎座讓出，還幽默自嘲變「頒獎人」，他今天凌晨表示沒事，「部長、主辦方、怡良等等很多人來道歉，心情滿複雜的，但是沒有不高興啦！他們才要辛苦地面對批評。」

來源：噓新聞

艾怡良在事發後立即發文表達歉意，今天直播時重複地道歉再道歉，也說因為是初次進行雙語頒獎，內心緊張萬分，「我真的很想跟大家道歉，尤其是建瑋老師，如果下次有機會，我們可以一起在錄音室，讓我再一次表達最深切的歉意。」她說不要求大家諒解，可是自己很想彌補錯誤，「希望大家給我機會再次參與金曲獎，因為那是我長大的過程。這次我搞砸了，我真的真的很愧疚。」