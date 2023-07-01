念錯得獎者名字 艾怡良出包哭喊替金曲獎「掃廁所」
台灣歌手艾怡良在第34屆金曲獎搭檔美國音樂家James Fauntleroy頒獎，未料頒發最佳單曲製作人獎出包，獲獎的是嘟嘟、周已敦「Telephone」，但讓入圍者之一的陳建瑋誤會自己得獎，雖然急忙化解尷尬，陳建瑋也一笑置之。艾怡良深感抱歉，台北時間2日深夜4點多開直播暴哭，過程不斷道歉且強調全是她的問題，粉絲心疼之外，好友HUSH、徐佳瑩也留言安慰。
艾怡良撕開信封看著得獎人名字的時候，就一臉疑惑，唸出「陳建騏」，並慌張喊：「誰可以救我？」名字相近的陳建瑋以為自己獲獎，便上台領獎，都已接過獎座致詞，結果被艾怡良衝上前打斷。陳建瑋大方把原本已「到手」的獎座讓出，還幽默自嘲變「頒獎人」，他今天凌晨表示沒事，「部長、主辦方、怡良等等很多人來道歉，心情滿複雜的，但是沒有不高興啦！他們才要辛苦地面對批評。」
來源：噓新聞
艾怡良在事發後立即發文表達歉意，今天直播時重複地道歉再道歉，也說因為是初次進行雙語頒獎，內心緊張萬分，「我真的很想跟大家道歉，尤其是建瑋老師，如果下次有機會，我們可以一起在錄音室，讓我再一次表達最深切的歉意。」她說不要求大家諒解，可是自己很想彌補錯誤，「希望大家給我機會再次參與金曲獎，因為那是我長大的過程。這次我搞砸了，我真的真的很愧疚。」
她甚至願意幫忙掃廁所、訂便當，邊哭邊說：「謝謝你們給我的指教，也謝謝幫我緩解這個狀況的朋友們，我下次會更努力，我會檢討，希望金曲獎可以原諒我這次的錯誤，I will be back。」
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金曲34／艾怡良頒獎烏龍喊錯人 陳建瑋尷尬展高EQ
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