我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

吳慷仁被影射約砲「不舒服」 4度發聲自省「不敬」行為

記者杜沛學／台北即時報導
吳慷仁不滿被影射是約砲慣犯。（取材自臉書）
吳慷仁不滿被影射是約砲慣犯。（取材自臉書）

台灣演員吳慷仁被女網友影射是約砲慣犯「W男星」，他三度出聲否認，甚至半夜寫了千字文後還不夠，今四度喊話：「是的，心裡多多少少還是很不舒服…」並表示：「必要的時候，還是會尋求法律的途徑。」此外，吳慷仁也自省，可能之前經過土地公廟時，沒有跟著朋友一起拜拜，而是去上廁所，「可能也是種不敬吧…」

吳慷仁臉書全文：

心裡話：

是的，心裡多多少少還是很不舒服…

上一篇太多情緒（因為太莫名奇妙）寫一堆，隔一天靜了靜，其實回到根本，只需要回答最簡單的一個問題就好，後面的故事就該結束。

「就是我的生活中沒有這樣的女性（或男性），不是1位2位的問題，而是0個，因為根本不存在！

說給證據可能太沈重了，其實只求有相處過痕跡即可…」

相信沒有，因為沒做過的事哪來的有呢🙂

比起願意站出來的metoo事件受害當事人，正面的提出被性騷傷害的過往，他們跨過傷痛的勇氣，竟然被這類戀愛幻想文還意有所指的想與metoo事件沾上邊的有心人士利用，我是一百個問號？

（你寫的可是談戀愛啊，但我沒有跟你談過戀愛啊…）

所以生氣的點在於…為何要有所針對性的去使用文字上的挑撥，而去煽動媒體報導。

我不理解…非常不理解。

Ps:反而想到四天前天去土地公廟，朋友們都燒香拜了拜土地公，當下我沒有，因為那時候肚子疼…衝去了公廁大號…

可能也是種不敬吧…

最後，可能還是不免俗的提醒，雖然覺得不必要，但必要的時候，還是會尋求法律的途徑，因為努力當一個演員那麼久，沒什麼特別，就好好認份的當個演員而已。真心覺得「善良不該是被欺負的理由」，沒做過的事還是要替自己反駁，請法律背書，網路上留言還是找得到人的，每個人都要對自己說過的話做過的事負責，法律面前人人平等，我還是相信的。

#相處是會有痕跡的

#善良不該是被欺負的理由

#沒有一就不會有二

性騷 臉書

上一則

弦外之音？黑范惹爭議 張韶涵PO狗照

延伸閱讀

黑白集／蔡政府淪喪的何止官箴

黑白集／蔡政府淪喪的何止官箴
被影射常暗示約砲 吳慷仁：潔身自愛 像被咪吐

被影射常暗示約砲 吳慷仁：潔身自愛 像被咪吐
鐵路警察變身「色影師」性騷3女模送辦

鐵路警察變身「色影師」性騷3女模送辦
吳慷仁3度發言撇「W男星」 千字文提5疑點喊：不原諒

吳慷仁3度發言撇「W男星」 千字文提5疑點喊：不原諒

熱門新聞

王鶴棣被網友列入心目中「四大頂流」之一。(取材自微博)

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

2023-06-28 21:33
蕭敬騰(右)下跪替未婚妻經紀人Summer(林有慧)戴上戒指。(喜鵲娛樂提供)

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

2023-06-27 09:12
鄭欣宜爆失聯兩個月，讓粉絲很擔心。(取材自微博)

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

2023-06-26 09:00
蔡徐坤被爆逼女生墮胎。（取材自微博）

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

2023-06-26 00:24
75歲的汪明荃唱起「萬水千山總是情」，氣場全開。(取材自微博)

「灣區升明月」晚會驚見假唱、走音… 75歲汪明荃真唱被狂讚

2023-06-29 22:35
秦嵐性感擔任頒獎人。(取材自微博)

富察皇后真敢穿 「胸前深U開到肚」

2023-06-23 21:15

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵